El CB Zamora, a seguir sumando contra Ourense

El CB Zamora Caja Rural buscará este sábado (17.30 horas) su tercera victoria consecutiva y al tiempo mantenerse invicto en lo que va de Liga en el partido que le enfrenta en el Ángel Nieto al CB Ourense que ocupa el séptimo puesto en la clasificación general de Primera RFEF y llega con buenas sensaciones tras imponerse en casa al Palmer Basket Mallorca. "Lo intentaremos -aseguró el segundo entrenador, Carlos Rodríguez-porque, empezar cada semana con una victoria, ayuda, lo que pasa es que sabemos el nivel que hay y el trabajo que cuesta sacar un partido. Por eso tenemos que aprovechar y disfrutar cada victoria que consigamos. Queremos sacar todas las posibles pero sin que se nos suban a la cabeza y sabiendo que cuesta mucho trabajo sacar una y para ello tenemos que currar al máximo cada semana".

El ayudante de Saulo Hernández cree que el Ourense "es un equipo que está muy bien trabajado, Moncho es un buen entrenador y tiene unos básicos muy trabajados y superclaros, de ir al rebote muy duro, de presionar a todo el campo, de intentar jugar con ritmo, con gente abierta, con muchos jugadores que pueden hacer muchas cosas... Y con el tiempo cada vez será más difícil sacarle la victoria, porque van a estar muy trabajados y van a competir muy bien". A juicio del técnico blanquiazul, la plantilla de este año puede ser tan competitiva como la de la temporada pasada aunque puntualiza que "es diferente porque hay muchos cambios y también ha cambiado la manera de hacer las cosas. Y con el trabajo que hacemos, esta plantilla puede ser también muy competitiva".

El equipo gallego dispone de un técnico de gran prestigio como es Ramón López “Moncho”, que acaba de renovar por tres años. El CB Zamora ha destacado en una nota de prensa que el Ourense "apuesta por un baloncesto coral, con aportación de los doce jugadores que conforman la plantilla que siempre buscan la mejor opción. Durante buena parte de la temporada pasada fueron el equipo revelación y uno de los que mejor baloncesto practicaban, y esta temporada todo apunta en la misma dirección". El Ourense destaca por su capacidad defensiva y de rebote ofensivo, en lo que ya son los mejores de la competición.

En el equipo gallego destacan Rafa Lisboa, base internacional con Portugal que ha disputado el Eurobasket; Carlos Jurgens, procedente de la primera liga lituana; Gabe Karscheur, escolta americano de mucho nivel que viene de hacer una gran temporada en Alemania, o Kentwan Smith, internacional por Bahamas.

Esta será la quinta vez que el Caja Rural CB Zamora y el Club Baloncesto Ourense se enfrenten en liga regular. La primera ocasión en la que compartieron liga fue en la temporada 2021-2022, en LEB Plata. Cada uno ganó su partido en casa, con marcadores de 76-52 y 59-53, dejando el balance igualado a una victoria por equipo. Volvieron a encontrarse la pasada temporada, ya en Primera FEB, y el resultado fue el mismo. El Club Baloncesto Ourense venció al club zamorano en el Palacio de los Deportes Paco Paz, mientras que el Caja Rural CB Zamora ganó el partido de vuelta en casa, adelantándose en el marcador con un 93-84.

El encuentro del sábado también tendrá un componente solidario ya que Cruz Roja, que colabora habitualmente con el club aportando la ambulancia en cada encuentro, participará también durante la jornada con la venta de su Lotería en los accesos del pabellón. n