Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda B

El Caja Rural Atlético Benavente supera el bache en La Rosaleda ante Coruxo

La peor noticia del encuentro ante el Coruxo fue la lesión de Guancho que tuvo que retirarse en camilla y entre aplausos

El Atlético Benavente celebra un gol, este sábado. | CEDIDA

El Atlético Benavente celebra un gol, este sábado. | CEDIDA

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Después de dos derrotas consecutivas en Liga y en Copa del Rey (competición de la que quedó eliminado) en el Atlético Benavente había ganas de volver a disfrutar y, aunque se ganó en La Rosaleda, la felicidad no fue completa. La peor noticia que dejó el encuentro fue la lesión de Guancho que tuvo que abandonar la pista en camilla y entre aplausos de los aficionados que confían en que la lesión no sea tan grave como parece.

En lo deportivo, ele quipo fue de menos a más ante un Coruxo que salió dese el inicio jugando con portero-jugador. Los gallegos rubricaron unos primeros diez minutos muy positivos y pusieron a prueba al cancerbero blanquiazul, que tuvo una gran actuación bajo palos. Pasado el ecuador de la primera parte la calidad de los de Macías empezó a dejarse ver hasta que Juan Manuel y Jonas pusieron en 2-0 con el que se llegó al descanso.

Noticias relacionadas y más

Con el partido encauzado, era importante no dejarse sorprender ni hacer concesiones, y eso lograron los locales para sumar un 5-1 final que les permite volver a disfrutar. Ahora habrá que estar pendiente de las pruebas médicas que determinen el alcance de la lesión de Guancho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents