El Caja Rural Atlético Benavente supera el bache en La Rosaleda ante Coruxo

Después de dos derrotas consecutivas en Liga y en Copa del Rey (competición de la que quedó eliminado) en el Atlético Benavente había ganas de volver a disfrutar y, aunque se ganó en La Rosaleda, la felicidad no fue completa. La peor noticia que dejó el encuentro fue la lesión de Guancho que tuvo que abandonar la pista en camilla y entre aplausos de los aficionados que confían en que la lesión no sea tan grave como parece.

En lo deportivo, ele quipo fue de menos a más ante un Coruxo que salió dese el inicio jugando con portero-jugador. Los gallegos rubricaron unos primeros diez minutos muy positivos y pusieron a prueba al cancerbero blanquiazul, que tuvo una gran actuación bajo palos. Pasado el ecuador de la primera parte la calidad de los de Macías empezó a dejarse ver hasta que Juan Manuel y Jonas pusieron en 2-0 con el que se llegó al descanso.

Con el partido encauzado, era importante no dejarse sorprender ni hacer concesiones, y eso lograron los locales para sumar un 5-1 final que les permite volver a disfrutar. Ahora habrá que estar pendiente de las pruebas médicas que determinen el alcance de la lesión de Guancho.