El BM Zamora recupera confianza goleando al filial de Ademar

El BM Zamora Caja Rural se recuperó de la inesperada derrota de la pasada jornada (35-27), protagonizando un gran partido ante un Ademar que fue claramente inferior y nunca pudo con un rival que mejoró considerablemente en al acierto en el lanzamiento y también en las tareas defensivas. En el plano emotivo, este encuentro supondrá un recuerdo especial para los hermanos zamoranos Marco y Darío Torres que coincidieron en la cancha, cada uno en un bando, y esta vez ganó el mayor.

Saltó a la cancha el BM Zamora dolido tal vez por la inesperada derrota frente al Covadonga de una semana atrás y desde el primer minuto impuso un altísimo ritmo que no le sentó nada bien a los chavales del Ademar León. Félix Mojón había ordenado correr a sus jugadores y ellos cumplían las consignas a rajatabla frente a un rival que dibujaba un balonmano muy ortodoxo y no exento de brillantez en ataque, pero en defensa encontraba muchos problemas el filial leonés para frenar al equipo pistacho.

El 5-2 de los primeros cuatro minutos parecía anunciar un partido plácido para los zamoranos que habían recuperado la falta de acierto del partido anterior y pronto se iban hasta el 7-3 tras un robo de Jortos. Pero Ademar movía muy bien el balón y sus primeras líneas le tomaron la medida para buscar la remontada con 7-5 en los primeros diez minutos.

La expulsión de Adrián Garmón hizo posible el 8-5 y sirvió para que Lucas, el portero zamorano, comenzase a exhibirse y hacer posible un nuevo arreón de los pistachos que se fueron al 10-5.

Diego Vieira, que fuera técnico del club zamorano, pidió tiempo muerto para serenar a sus jugadores y el parón hizo su efecto para que el Ademar se acercase a un alarmante 10-8. Los zamoranos se habían pasado tres minutos sin marcar y tuvo que ser Guillermo Medina el que rompiese la sequía y el partido entró en un periodo de equilibrio con un continuo intercambio de goles entre ambos rivales, del que salió ligeramente benerificiado el BM Zamora para llegar al descanso con 18-13.

Se reanudó el partido con los zamoranos muy intensos en defensa hasta el punto de que David Gallego era penalizado con dos minutos de expulsión con el marcador en 20-15. Lejos de acusar el jugar en inferioridad el BMZ Caja Rural firmaba dos goles más (23-15) pero también era expulsado Jortos en un penalti que los leoneses transformaron en el 23-16.

El equipo pistacho siguió en inferioridad lo que no impedía que Medina acertase desde su extremo para reponer los ocho goles de ventaja en el marcador y además Lucas paraba un nuevo penalti par que la fiesta no parase.

Se sumó David Pajares a la exhibición en la portería para que Medina transformarse otros dos contragolpes que permitieron al BMZ llegar a los 10 goles de ventaja 26-16 que dejaban ya escaso margen a una reacción leonesa.

El partido siguió muy loco porque ya ninguno de los dos equipos lograba concentrarse para defender seriamente, y el equipo pistacho se encontró entonces en su salsa muy bien respaldado en la portería por Pajares.

Felipe puso la nota negativa de la noche porque tuvo que retirarse cojeando en la que era su enésima lesión de la temporada aunque se espera que no revista una especial gravedad.

El partido se había puesto para que los zamoranos adquiriesen confianza y ese acierto que habían echado de menos en los partidos anteriores, y al diferencia de diez puntos se mantuvo durante mucho tiempo hasta el definitivo 35-27.