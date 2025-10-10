Tharstarson, alero del CB Zamora: "Contra el Ourense, todo dependerá de nosotros"

El alero del CB Zamora Caja Rural Stymir Tharstarson aseguró este jueves que su adaptación al baloncesto español está siendo óptima y que el partido de este sábado contra el Ourense va a ser "un gran partido porque somos dos buenos equipos, y ellos disponen de una plantilla completa con un entrenador experimentado que trabaja muy bien. Pero todo dependerá de nosotros, de como trabajemos durante la semana y de cómo ejecutemos el plan del partido".

"He sido muy bien recibido en Zamora -explicó el jugador islandés-. Estoy a gusto con los compañeros y me gusta la manera en que jugamos, con un juego muy rápido. Me he tenido que adaptar un poco porque vengo de una liga de menos nivel, pero estoy contento". Respecto a su puesto de ala-pìvot que tendrá que desempeñeñar en el CBZ Tharstarson añadió en la rueda de prensa celebrada este sábado en la sede de Cruz Roja en Zamora, explicó que "estoy contento. Como jugador me gustaría jugar los cuarenta minutos y hacer todo lo que puediera, pero sé que eso no es posible y más de la manera que jugamos. Pero estoy muy contento e intentando adaptarme a la forma de jugar del equipo".

Respecto a su opinión respecto a su entrenador, Saulo Hernández, Stymir Thartarson añade que "es un entrenador increible, me parece muy buen tío, es un gran entrenador y es una de las principales razones por las que decidió venir a jugar a Zamora". El alero blanquiazul valoró su primer partido en el Ángel Nieto señalando que "fue emocionante, parecía un ambiente de play off en mi país. Además vengo de jugar el Eurobasket y no me esperaba encontrarme un ambiente tan bueno en un partido, me encanta jugar con este ambiente".

La sede de la Cruz Roja de Zamora acogió en la mañana de ayer la rueda de prensa de presentación del partido que este sábado jugará el CBZ cotra el CB Ourense y al tiempo el acto de renovación del acuerdo entre ambas entidades. La presidenta provincial de Cruz Roja, María José Mateos Ares, agradeció al club zamorano su colaboración y la visibilidad que le aporta al proyecto solidario. Cruz Roja, por su parte, es la encargada de aportar la ambulancia que interviene en todos los partidos del CBZ. Además María José Mateos informó de que en el partido de este sábado, Cruz Roja venderá su tradicional lotería "que es una de nuestras principales fuentes de financiación para poder desarrollar los proyectos que tenemos en curso".

Por su parte, Laura Huertos, de Caja Rural Zamora, animó a los zamoranos a que se acerquen al partido "a disfrutar del baloncesto y además, unirse a la labor social comprando la lotería de la Cruz Roja y apoyando a la asociación en las distintas iniciativas que desarrollan". Huertos seguró que Caja Rural "está encantada de sumarse a estas inicitivas sociales que cada quince días obtienen visibilidad en los partidos del equipo zamorano".