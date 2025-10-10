Todo a punto para el Nacional de Galgos: qué perros zamoranos compiten y en qué fechas

La competición en la fase previa de Castilla y León comenzará el próximo 1 de dicembre y las finales se disputarán el 20 de diciembre, según informó la Federación de Castilla y León en el acto de sorteo de los subgrupos de la presente temporada celebrado en la casa de la Cultura de Nava del Rey.

Esta temporada, como ya informó este periódico, se ha modificado el sorteo para intentar dar mayor representatividad a todas las provincias de nuestra región por lo que los clubes zamoranos competirán en los subgrupos 3, 4, 8 y mixto. Zamora completará dos grupos de de dieciséis y quince participantes igual que ocurrirá con la provincia de Valladolid ya que son las dos con mayor número de inscritos.

El nuevo sistema de competición contempla un total de 9 subgrupos, 8 de ellos completos y 1 mixto, cuyo vencedor, se tendrá que enfrentar a los representantes de Castilla la Mancha en semifinales y final para poder alcanzar la fase final del Nacional.

El inicio de la competición será el día 1 de noviembre y las finales, el 20 de diciembre de 2025. Se empezara con las colleras de octavos del primer subgrupo y después el resto por orden de grupo, y así sucesivamente con el resto de eliminatorias. Únicamente se modificaría el orden en caso necesario por necesidad de cumplir el calendario, finalización de fases, etc. El grupo mixto se ajustará a la fecha límite establecida por la FEG 9-12-2025, informó la Federación Territorial

 Está previsto utilizar los campos de carrera de los clubes comenzando por Alaejos y terminando por El Cordel de la Discordia, además de los pendientes de la temporada anterior: La Alegría, Campoalon, Rayo de Vexdemarbán, San Juan Bautista Palencia, San Miguel, Toro, Tres Amigos, Virgen del Agua y Dontel. En caso necesario se seguirán utilizando por orden alfabético.

 El orden de utilización de campos de carrera será en primer lugar el grupo y la collera en la que se encuentren. Los que no de tiempo a utilizar en la primera fase quedarán pendientes para utilizarse en las siguientes fases.

 En las colleras en que ambos clubes tengan que poner campo se utilizará en primer lugar el campo del club con collar rojo. Se llevará a cada campo de carreras un total de 3 colleras a 1 punto. Dontel 6 colleras 1 punto.

 Se gestionarán campos para correr a tres jueces a partir de cuartos, en caso de imposibilidad se seguirían utilizando campos del listado y se correrá a juez único.

 Con una semana de antelación se concretará con los clubes que tienen que poner campo lo concerniente a la competición y se utilizará el campo de carreras que figure en el impreso de inscripción, si algún club tuviera que realizar cambio del campo de carreras lo tendrá que comunicar lo antes posible a la federación.

 En caso de surgir incidencias con un campo de carreras se dará un plazo de 48 horas para que el club implicado subsane con otro campo la situación, en caso de no poder subsanar con otro campo se realizará la descalificación.

 En cada jornada los clubes implicados tendrán obligación de mantener dos personas en la mano de principio a fin de la competición. Se asignará, en concepto de compensación de daños y gastos, un importe de 200 euros por punto para los que se disputen a juez único y de 400 euros por punto en caso de disputarse a tripleta.

LOS SUBGRUPOS

SUBGRUPO 3:

-Valmoro-San Esteban Molar

-Zamora-La Guareña

-El Teso Mayo-Campeador

-Calabrés-El Tariego

-Santa Cristina-El Cachín

-Tobar-Baltuana

-V. Veguilla-Rabona Zamora

-Matacán-Diamante

SUBGRUPO 4:

-Galgosalada-Lebrel Zamorano

-Toro-Moreruela

-Mara-El Baillo

-San Antonio-Arcenillas

-Virgen Hiniesta-Jambrina

-La Alegría-G. Tierra Campos

-Lebrel Salmantino-Nápoli

-El Viso: exento.

SUBGRUPO 8:

Valladolid, Zamora, León

-Sagolee-Magdalena

-Medina Zahara-Virgen Olmo

-Fandango-El Pino

-Villa de Olmedo-Viriato

-Las Machotas-El Tomillar

-Villa Ferias-Dontel

GRUPO MIXTO:

Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, Segovia, Avila y León.

-Rayo Vezdemarbán-Burgalés

SUBGRUPO 1:

Valladolid (16 clubes)

SUBGRUPO 2:

Valladolid (15 clubes)

SUBGRUPO 5:

Salamanca (16 clubes)

SUBGRUPO 6:

Palencia, Burgos, La Rioja (15 clubes)

SUBGRUPO 7:

Segovia, Ávila, León (16 clubes)