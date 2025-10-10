La magia de Punter impulsa al Barça ante el Valencia en un fantástico duelo

Cinco días después de caer en La Fonteta (93-81) en la Liga Endesa, el Barça devolvió el golpe al Valencia en la Euroliga en un fantástico duelo en el Palau (108-102). Llegaba totalmente enrachado a la cita el equipo de Pedro Martínez, con pleno de victorias en sus cinco partidos oficiales, pero el cuadro azulgrana exhibió su mejor versión para tumbar a un enorme rival y sumar la segunda victoria en el torneo tras la lograda en la pista del Panathinaikos.

Los jugones americanos del Barça, Kevin Punter (27 puntos) y WIll Clyburn (19), lideraron el triunfo, bien apoyados por Satoransky (25 de valoración), impecable en el tiro y notable en la dirección. Enfrente, el Valencia exhibió su enorme talento ofensivo y no hincó la rodilla hasta el último momento, doblegado por los 12 puntos de Punter en el último cuarto.

Emociones fuertes

Abrió el duelo el Barça con su clásico quinteto de este inicio de curso compuesto por Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Hernangómez. Pronto se vio que el equipo catalán tenía ganas de resarcirse de la última derrota y Willy comandó un gran inicio cortado de raíz por un tiempo muerto de un enojado Pedro Martínez (16-6, m. 5). Reaccionó el Valencia a base de triples y llegó al cierre del primer cuarto solo uno por debajo (26-25) gracias a una canasta de Moore sobre la bocina.

La igualdad presidió el segundo cuarto con Brancou Badio en plan estelar liderando el dinámico ataque de un Valencia que se puso por delante con un triple del base senegalés (41-42, m. 17). No mandaba el cuadro levantino desde el 0-2 inaugural y así alcanzó el descanso (48-49) en un pulso que prometía emociones fuertes.

Triple de Brizuela

Un parcial de 10-0 catapultó al Barça en el tercer cuarto y Punter se encargó de ampliar la sangría hasta obligar a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto (69-59, m. 15). Clyburn se mantuvo inspirado, pero el Valencia volvió a resurgir con un parcial de 0-11 que dejó todo pendiente del tramo final (78-80, m. 31).

En un intercambio de golpes descomunal, Punter sacó la chistera, forzó la quinta personal del peligroso Badio y Brizuela anotó un triple clave para afianzar una victoria que ya no se escapó.