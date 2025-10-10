Le Normand: "Miro a mi alrededor y me parece increíble ver a tantos talentos tan increíbles en esta selección"

Robin Le Normand repasa en esta entrevista con EL PERIÓDICO los diez años que cumplirá en España a final de esta temporada. El bretón es de los que aprieta la mano cuando te saluda. Escucha con atención y sonríe discretamente. El defensa cumple su segunda temporada en el Atlético, tras pasar ocho años en la Real Sociedad. Indiscutible para Diego Pablo Simeone y para un Luis de la Fuente que le sedujo para jugar con España. Le Normand, que suma 25 internacionalidades en los dos años que lleva con la selección, se ha proclamado campeón de la Nations League y de la Eurocopa. Y advierte que "todavía igual no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido". Eso sí, solo piensa en una cosa: ganar el Mundial.

-Nació usted en la Bretaña francesa.

-Eso es. Pero por favor, tutéame.

-Cuando visité Ousseant me dijeron que los bretones son discretos, enérgicos y sensibles. ¿Te reconoces en esta definición?

-Sí, bastante. A ver, discreto, no sé si soy discreto, pero el resto puede ser.

-Al final de la temporada se cumplirán diez años de tu llegada a España. Esta entrevista pretende ser un paseo por esta década.

-Es cierto. Me gusta la idea.

-Empecemos por tu llegada a San Sebastián. ¿Cómo era el Robin que aterrizó en Donosti?

-Llegué con mucha hambre, pero muy verde. Tenía muchas cosas que aprender y tuve la suerte de caer en un sitio increíble.

Estoy aprendido mucho con Simeone y soy mejor defensa gracias al Cholo"

-Creciste como futbolista y como persona.

-Sí, sí. Te diría que crecí mucho futbolísticamente, pero yo creo que más incluso como persona. Como futbolista me dieron una carrera. Siempre recuerdo los primeros momentos y los primeros partidos con Imanol, en el filial de la Real. Y ahora tomo distancia y pienso, ¡qué camino hemos hecho! A nivel táctico, técnico y hasta de mentalidad, me han hecho crecer un montón. Y como persona en estos 10 años he conocido a mucha gente que todavía está en mi circuito cercano. Ahora, por suerte, coincido en la selección con Martín (Zubimendi), con los Mikel (Oyarzabal y Merino), con Remy... Hemos pasado seis, siete u ocho años juntos. Es increíble la sensación de poder estar aquí con ellos. Así que nada, sólo tengo palabras de agradecimiento y un orgullo para mí.

-¿Sigue visitando San Sebastián?

-Sí, sí. Tengo buenos amigos, uno muy especial al que tengo muchísimo cariño. A él y a toda su familia. Así que sigue viajando a Doností.

-Cuando vienes a Madrid, ¿qué jugador llega aquí?

-A Madrid llega un Robin más hecho. Creo que había jugado ya 200 partidos con la Real, aunque también venía con mucha hambre todavía. Yo nunca me pongo techo, así que aterricé con muchas ganas de aprender, de descubrir un nuevo sitio, nuevos compañeros, un nuevo entrenador. Y la verdad, estoy mucho disfrutando del camino en el Atlético.

-Futbolísticamente, ¿cómo te ves tú ahora?

-Creo que mi mayor virtud es mi concentración. Intento estar concentrado todo el partido y luego soy un defensa bastante agresivo. Me gustan los duelos y meterle mucha intensidad. Pero lo principal sería la concentración y la agresividad.

-Simeone, que conoce los códigos defensivos como pocos, ¿te ha hecho mejor defensa?

-Me ha hecho aprender nuevas variables. Con la Real Sociedad íbamos a presionar muy alto, por lo que tuve que aprender a defender con muchos metros a la espalda. Y con el Cholo he aprendido a manejar los tiempos de los partidos. A defender en el área, aunque me queda aprender todavía, pero es verdad que son unos registros diferentes. Este año estamos haciendo algo más mixto y también vamos a presionar más arriba, por lo que me siento más cómodo. Y también hay momentos donde nos tenemos que replegar para aprovechar los espacios de rival. Estoy aprendido mucho y soy mejor defensa gracias al Cholo.

-Y con el balón en los pies te has quitado presión, te vemos menos nervioso y asumiendo más responsabilidad.

-En eso la experiencia es fundamental. Sobre todo cuando vives situaciones donde has fallado. Y en la Real mirábamos mucho eso en los vídeos de los partidos con Imanol. Él me enseñaba las líneas de pase, mis compañeros me exigían. Y con los años, al rodearte de gente de tanta calidad en la selección o en el club, todo es muy exigente, pero aprendes a ver dónde está el espacio o el hombre libre. Así que creo que he mejorado también en ese aspecto.

-Decías que te fijas en los fallos, ¿aprendes especialmente de ellos?

-Sí, es la parte dura porque a nadie le gusta fallar, pero hacen falta y en nuestro deporte están en cada partido. Así que tienes que aprender e intentar sacar una enseñanza de cada error, aunque no siempre es fácil. A veces me resulta complicado, pero lo intento sí.

-Hablemos de la selección. En dos años te has hecho fijo en las convocatorias, titular en el once y has ganado títulos. ¿Es el camino que esperabas o has superado tus expectativas?

-Yo creo que todavía igual no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido porque veníamos de una dinámica donde no ganábamos títulos. Pero yo tengo la suerte de disfrutar de un equipo y de un momento donde se ganan partidos y ganamos la Nations League. Y después llega la Eurocopa, que fue un espectáculo y un momento increíble para mi carrera. Poder compartir este hito con este vestuario. Te confieso que no me esperaba ganar títulos tan rápido, pero una vez empiezas a ganar quieres ganarlo todo. Sabemos lo difícil que es conseguirlo, la dificultad que superamos en la Eurocopa para ganarlo, pero la exigencia ahora requiere eso.

-Cuando llegamos a Donaueschingen, el campo base de la selección en Alemania, en el póster de la Eurocopa no había ningún jugador español ni estabais entre los candidatos o favoritos. Sin embargo, vosotros nos decíais que estabais en Alemania para ganar. Ahora para el Mundial sí tenéis presión porque os consideran candidatos o incluso favoritos a ganarlo. ¿Cómo lleva la presión?

-A ver, yo no tengo presión. Es verdad que lo que cambia es que ahora nos cogen toman más en serio porque antes no nos venían como favoritos. Aunque creo que después de la fase de grupos se dieron cuenta de que íbamos en serio y que llegábamos con toda la ambición del mundo y seguros de nuestras fuerzas. Creo que no tenemos que cambiar eso y tampoco creernos más de lo que somos, creernos imbatibles. Ahora todos los equipos están trabajados y lo estamos viendo los partidos de clasificación porque ahora cada partido cuesta. Y los dos partidos que vienen van a ser complicados, pero también tenemos talento y debemos disfrutar de la suerte de poder jugar juntos. A veces miro a mi alrededor y me parece increíble reunir tantos talentos tan increíbles en un once. Lo de esta selección es una pasada.

-Quienes hemos viajado con vosotros vimos en la Eurocopa que el ambiente del grupo es muy importante, especialmente en los momentos malos.

-Sí, coincido en que nuestra mayor fuerza es esa. Es un grupo que convive bien. Y aquí hay que reconocer el trabajo del staff, que siempre está pendiente de que se genere ese ambiente. La acogida de los nuevos se hace fácil, todo el mundo está cómodo, todos damos nuestra mejor versión... Hay que agradecérselo.

-¿Qué te ha aportado Luis de la Fuente como jugador?

-Primero, confianza. Desde la primera llamada notas cuándo alguien confía en ti, cuando alguien ve tus características y tus calidades. Luis me hizo sentir eso y me generó mucha confianza, cosa que le agradezco mucho.

-¿Jugar junto a Aymeric, que también es francés de nacimiento y luego se ha nacionalizado, te genera más complicidad o te facilita la comunicación?

-Te confieso que siempre hemos hablado en el campo y fuera en castellano. Me siento más cómodo hablando castellano y creo que él también. Así que el idioma no fue una barrera. Valoro más la experiencia de haber compartido partidos importantes que hemos ganado juntos. Tenemos esa compenetración, pero luego el míster es quien decide a quién poner. Y con Cubarsí y Huijsen también me he sentido muy bien.

-Sois muy complementarios todos, ¿no?

-Sí, sí. Siempre digo que son muy buenos. Jugando con Dean lo hemos hecho muy bien contra Holanda, en la Nations o contra Turquía. Pero en la selección todos los centrales son de alto nivel y es fácil jugar con ellos.

-Tienes 28. No sé si te ves jugando otros diez años más.

-¿Diez más? Ja, ja, ja… Siempre intento estar concentrado para... es poco original lo que voy a decir... para el próximo partido. No veo más allá. Es verdad que diez años no sé si lo veo, pero primero vamos a ir a por cinco. Veo cinco años más en los que seguiré intentando rendir como estoy actualmente. Ya veremos.

-¿Eres el más exigente contigo mismo?

-Sí. Incluso demasiado a veces. Quiero mejorar, pero a veces hago buenos partidos y, sin embargo, me centro más en los fallos que en lo que he hecho bien. Afortunadamente, tengo un entorno muy bueno, que es mi familia, que siempre me pone en mi sitio.

-En el tiempo libre, tanto aquí la selección como cuando no estás jugando con el Atlético, ¿qué te gusta hacer?

-Leo, pero no literatura deportiva. Intento leer clásicos, aunque algunos son complicados de leer. Pero me gusta y también me gusta escuchar música y tocar el piano. Además, pierdo bastante tiempo, en realidad lo invierto, en llamar a mi familia y a mis amigos porque intento estar conectado con ellos. Mis padres viven en Francia, mi hermano aquí en España y a mi hermana la veo poco porque viaja bastante. Así que siempre tengo la costumbre de llamar e invierto el tiempo en ellos. Soy muy familiar, incluso hogareño.