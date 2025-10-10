Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, antes del duelo contra el Real Avilés en el Ruta de la Plata: "Tendremos que ser fuertes a nivel defensivo y eficientes en área rival"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, destacó este viernes en la previa del encuentro contra el Real Avilés en el Ruta de la Plata que la escuadra rojiblanca ha ido "en línea ascendente" a lo largo de esta temporada y que la derrota de Tenerife reafirma su opinión de que cuenta "con un muy buen equipo". Un conjunto que necesitará estar "muy atento" frente a los asturianos, "un buen equipo" frente al que tratará que los zamoranos sean "contundentes atrás y eficientes en ataque".

Sabas no dudó en coincidir en que, tras caer en Tenerife, lo mejor que puede hacer el Zamora CF es ganar en casa y seguir con su racha como local en el Ruta de la Plata. "El año pasado creo que ya fuimos poderosos en nuestro campo", apuntó, detallando: "tenemos que ser fuertes en todos los sitios, aunque indudablemente cuando viajes los equipos rivales intentan hacer lo mismo, intentan hacerse fuertes en casa. Creo que nuestra mejoría puede pasar por ahí y creo que hemos ido en línea ascendente en todos los sentidos. Así que, intentaremos seguir en esa misma trayectoria".

Una intención que se ve reforzada tras las buenas sensaciones ofrecidas frente al líder en un partido condicionado por una expulsión en el minuto 3 de juego. Un choque que dejó una lectura clara para Sabas: "hay que reforzar todo lo que sea positivo". Y el Zamora CF ofreció mucho en ese aspecto en el Heliodoro Rodríguez. "Creo que ninguna derrota es agradable, no suman al casillero, pero la sufrida en Tenerife creo que nos ha unido muchísimo, a nosotros y a la afición con el equipo. Tenemos que apoyar esa idea de defensa a ultranza de tu club, de tu ciudad y de tu campo de la que ya habíamos hablado antes. Vamos a intentar que esa derrota nos refuerce de cara al futuro", explicó.

Real Avilés: un buen equipo

Esa unión se buscará escenificar este domingo ante el Real Avilés, un equipo del que Juan Sabas ha "visto todos los partidos", incluso su encuentro en Salamanca en directo. "Es un buen equipo, es un equipo que tiene gente arriba muy rápida y versátil, gente con gol. Habrá que estar muy atentos y trabajar el partido con mucha concentración e intensidad", comentó el madrileño, asegurando que el plan de partido para el envite ante los asturianos pasa por "ser fuertes a nivel defensivo, porque es un equipo que ataca muy bien; y ser eficientes en área contraria, donde les cuesta más". "Cuando tú metes 11 goles a favor y tienes 11 goles en contra en tu casillero es porque haces cosas muy buenas en ataque, pero te cuesta más proteger tu portería. Así que vamos a intentar frenarles siendo fuertes a nivel defensivo, contrarrestarles para luego ser eficientes en área rival", subrayó.

La competencia, aliado del Zamora CF

Para llevar ese plan a cabo, Sabas aseguró que no le da muchas vueltas al esquema. "Este año, prioriza más el futbolista. Podemos dejar en el banquillo a cualquier jugador en cualquier momento y en cualquier situación porque, como ya he dicho en otras ocasiones, doblamos posiciones con un nivel muy bueno y parejo entre futbolistas. Eso hace que la competencia en los puestos sea muy alta y que a mí me cueste el buscar once inicial cada semana", explicó, comentando que los futbolistas llevan bien esa situación aunque "todos los jugadores quieren jugar todos los minutos posibles".

"Esa competencia es la que no te deja bajar los brazos. Hay veces que, cuando te ves jornada tras jornada en el once titular muchas veces te vienes abajo. En este caso, en cualquier momento un jugador puede entrar y tienes que hacerlo muy bien para seguir gozando de minutos y de la titularidad"; aseguró el entrenador.

Sabas sobre Loren: "Su reacción al cambio fue maravillosa"

En ese sentido, la prensa preguntó a Sabas por la reacción de Loren tras ser el elegido para dar entrada a Luismi Luengo tras la expulsión de Athuman frente al CD Tenerife en el minuto tres de juego. El entrenador del Zamora CF fue directo e indicó: "a nadie le gusta que le cambien en el minuto 3. A mí me ha pasado y, te puedo asegurar, que él se lo ha tomado mucho mejor de lo que me lo tomé yo en su día". "La actitud que tuvo es maravillosa. Es un chico extraordinario a nivel personal y un profesional como la copa de un pino", zanjó.

En cuanto a las bajas del Zamora CF para confeccionar ese once titular al que muchos aspiran a entrar y en el que otros pugnan por mantenerse, Juan Sabas confirmó dos bajas: Athuman, ya conocida por su expulsión en el último partido; y Miki Codina, que está lesionado. Por otra parte, el entrenador madrileño podrá contar con Clavería tras cumplir sus partidos de sanción.