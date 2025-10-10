Fernando Ruiz, jugador del BM Zamora Caja Rural: "Ha sido una semana de reflexión y trabajo"

El jugador del BM Zamora Caja Rural Fernando Ruiz explicó ayer tras la derrota ante el GC Covadonga que "siempre que se pierde, se reflexiona más de la cuenta o se incide más en ciertos aspectos durante la semana. Cuando se gana parece que todo está bien y cuando se pierde, salen a la luz los posibles fallos. Por eso ha sido una semana de mucha reflexión y de trabajo. Cuando las cosas no salen, la única solución es trabajar. Reflexión y trabajo, sería el resumen". El jugador zamorano destaca en el plano negativo "lo errores de lanzamiento que al final de va haciendo mella; tampoco estuvimos lo contundentes en defensa que estuvimos días atrás, y parece que el otro equipo lo hizo muy bien, supieron darnos en nuestros puntos débiles y nosotros no supimos solucionar su propuesta de partido".

Fernando reconoce que no es sencillo conocer el nivel real del equipo en la actualidad: "Siempre hay altibajos, momentos en los que estás más arriba y otros más abajos. Hay que pulir cosas como dar más contundencia en defensa y los problemas de lanzamientos. Hay que mejorar, pero el nivel irá fluctuando. Es un proceso en el que hay que llegar al máximo en los momentos claves de la temporada". "En casa, contra Ademar tenemos que ofrecer a la afición un juego bonito y que anime, más que asegurar una victoria más o menos amplia". n