Fermín Sobrón, jugador del Zamora CF, antes del duelo ante el Real Avilés en el Ruta de la Plata: "Hay que conseguir hacerse fuerte en casa"

Fermín Sobrón, portero del Zamora CF, destacó este viernes antes del duelo frente al Real Avilés en el Ruta de la Plata que la intención del Zamora CF es la de "conseguir hacerse fuerte en casa" en una categoría en la que todos los equipos venden cara la derrota como local. Un objetivo que perseguirán con "la moral reforzada" y más sentimiento de equipo tras la derrota en Tenerife.

"Este equipo no puede estar contento nunca después de una derrota", afirmó el cancerbero, señalando que pese a ello "es cierto que se pueden sacar cosas muy positivas" de lo ocurrido en Tenerife. En opinión del meta, "al final, el duelo fue un partido de resistencia, de mostrar mentalidad, y el equipo lo hizo muy bien con una situación tan adversa desde muy pronto". Una buena sensación pese a la cual, aseguró que el Zamora CF debía "resetear rápido" y "ya desde el martes se piensa solo en el Avilés, con ganas de reencontrarnos con nuestra gente y hacer un gran partido".

Fermín aseguró que "este tipo de partidos", como el de Tenerife, "te ofrecen dos caminos, o te rindes y dejas que pase lo que a priori tiene que pasar, que es perder; o puedes hacer lo que hizo el equipo. Desde los once del campo, diez cuando expulsaron a Isma, hasta la gente del banquillo". "Yo veía como todos animaban, como todos empujaban en cada acción positiva y eso, al final, es buenísimo para hacer equipo que es un valor muy importante. Hay muchas plantillas que tienen muchos y grandísimos jugadores, esta es una de ellas, pero lo más importante es ser un equipo, que los que están en el campo den el 100% y los de fuera ayuden lo máximo posible. Es lo más importante a la larga, la clave para conseguir cosas bonitas", analizó el riojano.

El Real Avilés, un equipo "con las orejas en alto" y peligroso

Ese espíritu combativo y la reforzada unión colectiva se intentará aprovechar frente al Real Avilés, tratando de mantener el casillero de derrotas sufridas en el Ruta de la Plata en cero. "En esta categoría todos los equipos compiten muy bien, sacar puntos fuera de casa es complicado; de hecho, se ve cuando ves los resultados del grupo y de la categoría, ahí ves que hay pocos equipos que consiguen ganar fuera de casa. Por eso, el éxito de este equipo, sin duda, pasa por que el Ruta sea un estadio muy difícil de batir" indicó Sobrón, consciente también de que "el Avilés es un equipo que viene con una inercia muy positiva del ascenso". "Es ese tipo de equipos que es muy complicado, tienen las ideas muy claras, muchos argumentos ofensivos y tendremos que dar nuestra mejor versión para poder llevar nuestros puntos", apuntó sobre el rival.

Precisamente, Fermín será uno de los jugadores que tengan que dar el máximo ante el Real Avilés, ya que los asturianos son uno de los equipos más goleadores de la categoría. Un dato que conoce el guardameta, recalcando "por eso es un equipo tan peligroso. Vienen con una inercia positiva de un ascenso precioso para ellos, que vienen con esa ilusión de una categoría nueva, están con las orejas en alto y habrá que estar atentos en todo momento. Vamos a tener que sacar la mejor versión del equipo", subrayó.

Fermín vive únicamente pendiente del presente

En cuanto a su actuación individual en este inicio de temporada y preguntado por si considera que está en el mejor momento personal de su carrera deportiva, Fermín Sobrón aseguró sentirse "muy bien ahora mismo", aunque no por ello dejará de trabajar al máximo. "Me encuentro bastante bien, con mucha confianza, pero no pienso en otra cosa que trabajar día a día y nunca pienso más allá del siguiente partido, del siguiente entrenamiento", confesó, apuntillando: "mi mejor versión siempre pienso que está por llegar".