Un ciclista renuncia a seguir corriendo para Israel-Premier Tech "pese a los cambios cosméticos en la estructura"

La temporada ciclista está a punto de llegar a su fin, pero hay un asunto que lleva coleando durante las últimas semanas y que tiene visos de seguir siendo noticia en los medios deportivos durante la próxima temporada. Pese a la teórica tregua acordada por Hamás e Israel para la guerra de Gaza, el futuro del equipo ciclista que toma nombre del estado hebreo sigue en el alambre. Después de las protestas en la pasada Vuelta a España y de quedarse fuera de algunas clásicas otoñales en Italia, la dirección del equipo anunció un cambio de rumbo -y nombre- para 2026. Un año para el que aún no ha desvelado su plantilla completa, pero en la que faltará uno de sus principales nombres.

Hace ya más de un mes desde que saltara una de las noticias más reseñables en el plano deportivo del equipo, con la marcha inmediata de Derek Gee pocos días antes de una Vuelta a España para la que había sido pre-inscrito como líder del equipo. Con un escueto y críptico comunicado, el ciclista canadiense explicaba que abandonaba la estructura dirigida por Sylvan Adams debido a "ciertos motivos que hacían insostenible mi continuidad en el equipo". Desde un primer momento, el mundo del ciclismo barajó diversas teorías, desde su posible fichaje por otro equipo que le ofreciera un mejor sueldo hasta un modo de protesta por lo ocurrido en Gaza.

No ha sido hasta esta semana, concretamente este jueves, cuando Derek Gee ha vuelto a hablar sobre el tema, confirmando que su marcha de Israel-Premier Tech ha venido motivada por los ataques israelíes sobre la población palestina. En palabras del propio ciclista, "abandonar el equipo es la decisión correcta, pese a los cambios cosméticos y en el nombre de la estructura" de cara al próximo curso ciclista. Además, asegura que todo esto llega debido a "una irreparable relación con el dueño del equipo y por las preocupaciones que implicaba correr para este equipo, en especial por unos puntos de vista que pesaban sobre mi conciencia".

30 millones de euros

En su comunicado de este 9 de octubre, Derek Gee confirma que su caso está siendo estudiado por la UCI (ente rector del ciclismo mundial) y que, por ello, no puede dar demasiadas explicaciones sobre el mismo. Sin embargo, asegura que Israel-Premier Tech le reclama 30 millones de euros por "simplemente ejercer mis derechos fundamentales como profesional y como persona". Según su versión, esta reclamación es solamente una muesca más en el 'modus operandi' del equipo israelí, ya que "estas acciones reflejan los mismos problemas que llevaron a la ruptura de la relación en un principio".