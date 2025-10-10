El Avilés, rival del Zamora CF, protagonista en las dos áreas

El Avilés, próximo rival del Zamora CF, está siendo uno de los grandes agitadores en este inicio de Primera Federación. Al equipo blanquiazul no le está pesando su condición de novato y está demostrando personalidad en su estreno en la categoría. Prueba de ello son sus últimos partidos, en los que consiguió el triunfo en la recta final. También la clasificación, en la que el cuadro blanquiazul se encuentra en una de las plazas que da acceso a la promoción a Segunda División.

Pero si por algo está destacando el equipo de Dani Vidal en los últimos choques es por su protagonismo en las dos áreas. Con once tantos a favor, el conjunto avilesino es el segundo equipo más goleador de la categoría, solo por detrás del intratable Tenerife, que lleva 16 y cuenta todos sus envites por victorias. El gol ha estado bastante repartido: Javi Cueto acumula tres dianas, por las dos de Isi Ros y Santamaría. También aparecen en la lista Quicala Bari, Gete y Kevin Bautista, con uno. El restante, un tanto en propia.

Sin embargo, esos grandes números ofensivos contrastan con sus cifras defensivas, pues los de Dani Vidal también repiten puesto en este sentido. En toda la categoría, solo el Mérida –en puestos de descenso– ha recibido más goles (12) que los once del cuadro blanquiazul. Por ponerlo en contexto, sus rivales en la zona alta han encajado la mitad: dos el Tenerife, cuatro el Celta Fortuna y cinco el Racing de Ferrol. Pero también todos los del descenso, a excepción del mencionado Mérida, poseen mejores cifras en defensa.

El estilo protagonista de Vidal, al que le gusta tener la pelota y ser valiente, ha provocado que la locura reine en sus partidos, al menos en este tramo del curso. Sus pupilos, según el tramo del encuentro, son capaces de lo mejor y de lo peor, tal y como se reflejó, por ejemplo, ante Unionistas. Un doblete de Isi Ros les puso por delante, pero tres tantos en la última media hora les condenó. Tampoco el encuentro ante el Bilbao Athletic estuvo exento de emoción, con el tanto del empate de los visitantes al final y la respuesta agónica de Cueto en el último minuto.

Pero el máximo exponente de las estadísticas que exponen su juego se vivió el pasado en el Pedro Escartín. Siete goles, tres de ellos a partir del minuto 85, han permitido a los avilesinos pasar la semana en puestos de "play-off" antes de visitar el Ruta de la Plata. n