Tharstarson: "Contra el Ourense, todo dependerá de nosotros"

El alero del CB Zamora Caja Rural Stymir Tharstarson aseguró este jueves que su adaptación al baloncesto español está siendo óptima y que el partido de este sábado contra el Ourense va a ser "un gran partido porque somos dos buenos equipos, y ellos disponen de una plantilla completa con un entrenador experimentado que trabaja muy bien. Pero todo dependerá de nosotros, de como trabajemos durante la semana y de cómo ejecutemos el plan del partido".

"He sido muy bien recibido en Zamora -explicó el jugador islandés-. Estoy a gusto con los compañeros y me gusta la manera en que jugamos, con un juego muy rápido. Me he tenido que adaptar un poco porque vengo de una liga de menos nivel, pero estoy contento". Respecto a su puesto de ala-pìvot que tendrá que desempeñeñar en el CBZ Tharstarson añadió en la rueda de prensa celebrada este sábado en la sede de Cruz Roja en Zamora, explicó que "estoy contento. Como jugador me gustaría jugar los cuarenta minutos y hacer todo lo que puediera, pero sé que eso no es posible y más de la manera que jugamos. Pero estoy muy contento e intentando adaptarme a la forma de jugar del equipo".

Respecto a su opinión respecto a su entrenador, Saulo Hernández, Stymir Thartarson añade que "es un entrenador increible, me parece muy buen tío, es un gran entrenador y es una de las principales razones por las que decidió venir a jugar a Zamora". El alero blanquiazul valoró su primer partido en el Ángel Nieto señalando que "fue emocionante, parecía un ambiente de play off en mi país. Además vengo de jugar el Eurobasket y no me esperaba encontrarme un ambiente tan bueno en un partido, me encanta jugar con este ambiente".