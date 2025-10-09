Santiago Textil y el Zamora CF, unidos por un sentimiento rojiblanco que va de pies a cabeza

Es una de las tiendas más conocidas de Zamora, además de una de las que más trabaja el orgullo zamorano. Con esta carta de presentación, era cuestión de tiempo que sus caminos se unieran con otro de los referentes del 'zamoranismo', como es el Zamora CF. Una simbiosis que se ha hecho realidad este jueves con el lanzamiento de una prenda que está llamada a entrar más pronto que tarde en el armario de los miles de seguidores del conjunto futbolero de la capital. Un nuevo paso hacia la cotidianidad y una nueva forma de lucir con orgullo los colores del equipo que mejor representa a Zamora por toda la geografía nacional.

A partir de este mismo jueves, los aficionados más fervientes del Zamora CF y todo aquel que se enamore del diseño podrán adquirir los nuevos calcetines que han diseñado entre el propio club, Santiago Textil y el artista zamorano Pifa Montgomery. Esta nueva prenda, que está disponible tanto en versiones mayormente rojiblancas como en otras de color negro similares a la indumentaria oficial del Zamora CF, se podrá adquirir tanto en la tienda del club como de la propia marca de ropa. Según explican desde Santiago Textil, se trata de unos calcetines "perfectos para entrenar, animar desde la grada o lucir tu amor por el ZCF en el día a día".

Chalecos

La última incorporación al catálogo de Santiago Textil se suma a otras muy sonadas, como la presentada a comienzos de año: los chalecos especiales para la Semana Santa zamorana. Como ellos mismos indicaron en redes sociales "cada año sois más quienes nos pedís el chaleco bordado con el logo de vuestra cofradía o con el paso que cargáis". Una prenda que, según se acerquen estas fechas tan especiales, repuntará en su número de ventas. De igual manera, también se hicieron famosas sus sudaderas con diferentes elementos tradicionales de Zamora, como el clásico bordado carbajalino o las capas alistanas.