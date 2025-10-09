Las mejoras de la piscina municipal de la Ciudad Deportiva de Zamora, una a una

El Ayuntamiento de Zamora, a través de su concejal de Deportes Manuel Alesander Alonso, presentó este jueves las mejoras realizadas en las últimas fechas en la piscina municipal de la Ciudad Deportiva, conocida popularmente como la piscina sindical.

La obra expuesta esta mañana ha sido cifrada por valor de 96.000 euros y viene a reparar diversos desperfectos como consecuencia de unas filtraciones de la piscina en la zona de duchas y el gimnasio adyacente al vaso. Implementaciones que no han sido las únicas realizadas y que no serán las únicas que tengan lugar o se presenten próximamente.

Estas son las mejoras que fueron expuestas esta mañana y que están destinadas a facilitar el uso de la instalación por parte de los zamoranos y de los diversos clubes deportivos que en ella se dan cita.

Reparaciones por las filtraciones

Imagen de las duchas recién reformadas de la piscina sindical / A.A. / C.J.T.

La primera mejora es la reparación de las filtraciones. Se ha remodelado el techo de los vestuarios en la zona de las duchas. Una actuación que apenas se nota a simple vista, pero que los usuarios más habituales notarán rápidamente.

Nueva pared para el gimnasio adyacente a la piscina

Así luce la reparación realizada en el gimnasio para deportistas federados de la Ciudad Deportiva / A.A. / C.J.T.

Igualmente, debido al mismo problema, el gimnasio adyacente que normalmente utilizan los deportistas federados ha recibido un toque de pintura y adecuación en uno de sus muros.

258 taquillas para los usuarios y deportistas

Primer plano de las taquillas situadas en la piscina municipal. / A.A. / C.J.T.

Por otra parte, Manuel Alesander Alonso expuso la implementación de nuevas taquillas para la instalación. En total, son 258 y están repartidas tanto entre los vestuarios como en los pasillos que conducen al vaso. También hay varias cerca del agua, pensadas principalmente para los clubes.

Imagen del cerramiento de las taquillas, también situadas junto a la piscina. / A.A. / C.J.T.

Las taquillas fue un apartado en el que se incidió mucho en la presentación realizada por el edil, quien señaló que se ha apostado por el sistema de cerradura con moneda para facilitar su uso a los zamoranos y para comodidad de los trabajadores. Además, la idea es eliminar el concepto de "taquilla privada" que muchos intentan poner en práctica contraviniendo la normativa de la instalación.

Iluminación LED para los vestuarios

Así luce la iluminación LED en los vestuarios del centro adyacente. / A.A. / C.J.T.

Los vestuarios del Centro de Piragüismo también han recibido mejoras importantes. Dentro del mismo edificio, ahora cuentan con un nuevo techo y una iluminación inteligente LED que mejoran su habitabilidad.

El cambio de la carpintería metálica, en marcha

Imagen de la carpintería metálica que se está colocando en la piscina municipal. / A.A. / C.J.T.

En cuanto al futuro, la instalación está recibiendo ya la carpintería metálica encargada a la escuela taller. Con un coste de 90.000 euros, este elemento será presentado una vez finalice su instalación.

Más material, por valor de 72.000 euros, que llegará en el futuro

Por último, el concejal aseguró que existe ya un contrato de 72.000 euros en marcha para dotar de "material" tanto a la piscina sindical como a la piscina de "Los Almendros". Un impulso más para los dos vasos cubiertos de la capital.