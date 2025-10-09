La piscina municipal de la Ciudad Deportiva de Zamora recibe mejoras: Aquí se han gastado 96.000 euros

El concejal de Deportes Manuel Alesander Alonso ha presentado este jueves las mejores implementadas en la piscina municipal de la Ciudad Deportiva de Zamora, conocida como "La Sindical", a lo largo de los últimos tiempos. Una obra que ha costado 96.000 euros y que viene a solucionar diversos problemas que sufría la instalación. Actuación que no será la única de la que podrán disfrutar los nadadores zamoranos.

"Estamos aquí para anunciar la finalización de la obra que se realizó durante este verano y no durante el invierno, porque es cuando más uso tiene la instalación, y era más que necesaria por las filtraciones que estaban ocurriendo desde la piscina y las duchas de los vestuarios", comentó el edil, apuntando que "el coste aproximado de la obra han sido 96.000 euros" y que también ha influido al centro de piragüismo y el gimnasio para federados, víctimas también de esos problemas estructurales.

Vestuarios reformados de la piscina municipal de la Ciudad Deportiva. / C. J. T.

"El coste ha sido de 96.000 euros y se ha centrado en la zona de la ducha. Sabemos que puede no aparentar un cambio espectacular a lo largo del vestuario, pero los usuarios habituales podrán haber observado una gran mejora", destacó sobre el valor de la obra realizada Alonso, añadiendo: "ha quedado bien, también el Centro de Piragüismo y el gimnasio". Unos vestuarios que, ahora, también están dotados con iluminación inteligente LED.

Más espacio para los usuarios: 258 taquillas nuevas

Por otra parte, el concejal señaló que la piscina de la Ciudad Deportiva de Zamora, así como la de Los Almendros ha recibido en esta implementación un gran número de taquillas para el uso del público y de los clubes deportivos que utilizan las instalaciones. "Hemos colocado, aquí en "La Sindical", 258 taquillas de moneda, que son más cómodas para los usuarios y para los trabajadores, además facilitan que, por normativa, nadie intente gozar de una "taquilla privada" y se lo piensen antes de hacerlo", expresó al respecto Alonso, indicando que la otra instalación zamorana cuenta ya con 144 taquillas de las mismas características.

Cambios y material en camino paral "La Sindical" y "Los Almendros"

Además, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora recordó que estas obras vienen a complementar las actuaciones y cuestiones en torno a la instalación acometidas en los últimos años, como el cambio de contrato para una apertura diurna de las piscinas zamoranas cuyo coste ha sido de 1.700.000 euros, o la colocación de "un chiringuito" en "La Sindical" para comodidad de los usuarios por un valor de 90.000 euros. Inversiones a las que se suma la colocación de nuevas carpinterías metálicas a lo largo del vaso climatizado y en la entrada, cuya colocación se estaba completando en la mañana de hoy y que ha requerido una inversión de 90.000 euros pese a llevarse a cabo por el taller escuela.

Manuel Alesander Alonso también explicó que, en las bases de contratación del Estado, el Ayuntamiento de Zamora (concretamente su concejalía) cuenta ya con contrato activo, para el que se pueden presentar diferentes ofertas, por un valor de 72.000 euros para "la adquisición de material que será tanto para el centro de piragüismo como para el gimnasio municipal que está dentro de la Ciudad Deportiva". Un paso a futuro que dotará de "material menor" a la instalación, si bien "no será poco material" el que se sume a los gimnasios del principal centro deportivo de Zamora.

El "varapalo" de los Fondos FEDER para el Ayuntamiento de Zamora

En última instancia, el edil zamorano admitió que ha sido "un varapalo" que el Ayuntamiento de Zamora no recibiera los fondos FEDER, ya que parte de ellos iban a ser destinados a la piscina de Los Almendros, instalación "gemela a la de La Alamedilla en Salamanca" y que sí pudo reformarse con este tipo de dinero. Aun así, explicó que la idea permanece en pie y que habrá que "revalorar" las reformas necesarias a realizar en la piscina para acometer la reforma y adaptarse a las circunstancias como el tráfico de actividad entre las dos instalaciones cuando dicho proceso tenga lugar.