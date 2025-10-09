Marta Fernández, jugadora del Recoletas Zamora, antes de su vuelta a Galicia para jugar contra el Celta Femxa Zorka: "Vamos con ganas de vencer, como a todos los partidos"

Marta Fernández, jugadora del Recoletas Zamora, regresa este fin de semana a Galicia con motivo del duelo en Liga Challenge entre el primer equipo del CD Zamaraty el Celta Femxa Zorka. Un choque del que tiene ganas, lógicamente, aunque no más que cualquier otro partido porque, para ella, "todos los partidos son importantes", así que tanto a ella como el resto del equipo de Raúl Pérez debe "ir con las mismas ganas de siempre y a ganar".

Fernández ha comentado días antes del partido que Recoletas Zamora llega tras firmar "un inicio de temporada bastante correcto" teniendo en cuenta la racha de lesiones sufrida por la formación naranja en pretemporada. "Creo que hicimos todo lo posible por llegar bien al comienzo de la Liga Challenge y que hemos hecho un inicio bastante correcto, aunque todavía nos queda mucho por mejorar", señaló, añadiendo: "en la pretemporada aprovechamos lo máximo posible a nivel técnico individual las que estábamos bien. Hicimos tiro y buscamos ponernos bien físicamente porque, al final, el verano pesa. Y las que estaban peor en el aspecto físico, trabajaron para recuperarse".

Esa dinámica de trabajo en las semanas previas a la competición ha llevado al Recoletas Zamora a un buen momento actual. "Creo que, ahora mismo, todas estamos al mismo nivel y ya podemos trabajar para crecer y mejorar juntas", destacó la jugadora internacional con las categorías inferiores de España este verano. Un torneo con la selección que no ha provocado fatiga alguna en la lucense: "desde que acabó la temporada pasada hasta que empezamos con la selección sí que tuve tiempo de descanso y tuve tiempo para preparar bien físicamente para lo que se venía. Luego allí (con la selección), pues te aplicas al máximo, pero después tuve un par de semanas de descanso y las he notado mucho".

Viaje "a casa" con las mismas ganas de cada jornada

La exterior del Recoletas Zamora se mostró muy satisfecha del último partido del Recoletas Zamora, a pesar de la derrota sufrida a manos de Ardoi. "Es uno de los equipos que va a estar ahí arriba y le plantamos cara muy bien", analizó sobre el envite, afirmando que las naranjas tienen "todavía mucho que mejorar" y que "si el equipo sigue así, a la vuelta creo que podremos hacer un buen partido desde el principio contra ellas".

Es msima meta es la que también se marca la exterior para el duelo este fin de semana en casa del Celta Femxa Zorka, choque que llevará a Fernández a su Galicia natal. "Siempre está bien jugar "en casa", en Galicia, pero para mí todos los partidos son importantes, tanto frente a equipos supuestamente peores como contra candidatos al ascenso. Así que, aunque me haga ilusión, voy con las mismas ganas de siempre", destacó, asegurando que irá con la misma ambición "de ganar" con la que sale a jugar cada partido.

Zamora cumple las expectativas de Marta Fernández

Por otra parte, Marta Fernández aseguró que, tras varias semanas ya en Zamora, se siente arropada y querida en el proyecto del Recoletas Zamora. "Soy una persona de las que no le gustan hacerse expectativas, pero la verdad es que todo lo que me he encontrado aquí ha sido mejor de lo esperado. Me acogieron muy bien tanto los entrenadores, el staff, todo el cuerpo técnico del club, las niñas... tanto las jugadoras que estaban como las qué vinimos nuevas creo que nos hemos hecho un grupo muy unido", explicó sobre el grupo formado en una Zamora en lal que se encuentra "muy bien, por ahora" y en la que desea "que todo siga así" por el resto del curso.

El valor del colectivo en el Recoletas Zamora

Además, en cuanto a su participación individual sobre la pista, Fernández destacó que su vista siempre está puesta en el colectivo. "Si mejoramos como grupo va a ir todo mejor. Creo que somos un equipo en el que un día destaca una, el otro día destaca otra, pero si no estamos todas unidas y vamos todas juntas para arriba no ganaremos. Ninguna jugadora tiene calidad como para ganar un partido, lo importante es ir todas a lo mismo porque que una jugadora meta 15 puntos un día (como hizo ella ante Ardoi) no te va a ganar el partido".