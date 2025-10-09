REAL MADRID
Incendio en la casa de Vinicius
Según ha informado Telemadrid, se habría incendiado la sauna del sótano por un fallo eléctrico
Toni Munar
La casa de Vinicius Jr. en la lujosa urbanización de La Moraleja en Madrid se ha incendiado esta mañana tras un posible fallo eléctrico, según ha informado Telemadrid. Dos dotaciones de los bomberos han tenido que acudir con velocidad para apagar las llamas.
Según informa la televisión de la Comunidad de Madrid, el punto clave habría sido la sauna que se habría incendiado por un fallo eléctrico. Todo ha sucedido en el sótano de la casa, aunque el humo ha afectado a toda la planta inferior de la casa y a la superior. El aviso de un vecino al 112 fue en torno a las 11:00 h de la mañana.
En estos momentos, los bomberos se encuentran ventilando las habitaciones del chalet y todo parece controlado. Por suerte, no ha habido heridos y el futbolista no se encontraba en su residencia, ya que está convocado con su selección para los duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón en Asia.
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle
- David Gago, Concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: 'Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas
- Arranca la primera comunidad energética de la comarca de Benavente y prevé ahorrar un 60% en la factura de la luz
- Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas
- Isabel García Núñez, capitana de la Guardia Civil: 'Se nos juzga más a las guardias por ser mujer, seguimos siendo observadas
- Críticas por el reiterado uso de plenos extraordinarios urgentes en este pueblo de Zamora