El ganador de la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora será profesional a partir de la próxima temporada

La Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora vuelve a demostrar que es uno de los grandes viveros del ciclismo nacional. Una temporada más, los mejores clasificados en la prueba provincial van encontrando acomodo en la categoría profesional, con fichajes por equipos de las distintas categorías que componen este deporte a nivel internacional. Una de las últimas novedades en este aspecto ha llegado esta misma semana, con la confirmación del nuevo contrato para el ciclista andaluz Adrián Benito, que se coronó como el gran triunfador en la última edición tras su portentosa victoria en las montañas sanabresas vistiendo los colores del Extremadura-Pebetero.

El destino elegido por el ciclista granadino es el Polti-Visit Malta, conjunto de la segunda división mundial apadrinado por Alberto Contador. Aunque la nueva formación cuente con patrocinadores extranjeros y licencia italiana, su vínculo con España queda patente gracias al ciclista de Pinto, así como por la importancia de su filial junior dentro del ciclismo nacional. La victoria de Adrián Benito en la clasificación general de la Vuelta a Zamora fue el primer triunfo de este calado en su palmarés, tras haber conseguido rellenar su casillero de victorias de etapa tanto en la Vuelta a Extremadura como en la Vuelta a Madrid.

Con este paso al ciclismo profesional, la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora recupera su posición privilegiada dentro del calendario nacional, pese a los problemas que tuvo que afrontar para que la última edición saliera adelante, con el Club Ciclista Cadalsa a los mandos de la nueva organización. Adrián Gumiel, director de la carrera, reconoce que "es una gratificación para todos los que trabajamos en la Vuelta a Zamora ver como el esfuerzo para realizar una gran carrera como esta tiene su recompensa y sirve para ayudar a las jóvenes promesas a cumplir sus sueños de llegar al ciclismo profesional".

Últimas 10 ediciones

El trabajo por la cantera deportiva de la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora, que cuenta con el inestimable apoyo de la Diputación de Zamora, queda claro si se miran los nombres de sus 10 últimos vencedores y su futuro como ciclistas. Desde que Manuel Sola se impusiera en 2016, solamente uno de los portadores finales del maillot amarillo (Maksym Bilyi, ganador en 2024) no ha llegado aún al profesionalismo. Por el camino, han hecho su sueño realidad ciclistas como Mauricio Moreira, Eusebio Pascual, Iván Moreno, Josu Etxeberria, Eugenio Sánchez, Eric Fagúndez y Serhio Chumil. En los dos últimos casos, además, lo han logrado de la mano de Burgos-Burpellet-BH.