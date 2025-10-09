Fútbol sala y compañerismo: Benavente celebra las II Jornadas de Convivencia entre Atlético Benavente y Unión Arroyo

El Pabellón de La Rosaledade Benavente acogerá el próximo lunes la segunda edición de las Jornadas de Convivencia organizadas conjuntamente por el Atlético Benavente y el Unión Arroyo. Una iniciativa destinada a los jóvenes talentos de fútbol sala de ambos clubes.

Según ha anunciado el club blanquiazul, "tras el éxito de la primera edición, ambos clubes vuelven a unir fuerzas para celebrar una jornada deportiva y de convivencia con el fútbol sala como protagonista".

Las II Jornadas de Convivencia entre el Atlético Benavente y el Unión Arroyo se desarrollarán bajo un programa similar al que dio forma al capítulo inaugural de la actividad, contando con "actividades pensadas para fomentar el compañerismo, la deportividad y la relación entre jugadores, técnicos y familias".

Así pues, durante todo el día se desarrollarán diferentes partidos y actividades sobre la pista de La Rosaleda, tomando parte de las mismas equipos de las distintas categorías de ambos clubes.

Cartel de la cita con el fútbol sala de categorías inferiores entre Atlético Benavente y Unión Arroyo / Cedida

El programa facilitado por la organización detalla que la jornada dará comienzo a las 11.30 horas con los benjamines del Unión Arroyo y el equipo alevín B benaventano como protagonistas, dando relevo después al resto de escuadras que están previsto tomen parte de la iniciativa, incluyendo el equipo femenino infantil del Atlético Benavente.

La jornada está previsto que finalice a las 18.00 horas, ofreciendo así un atractivo espectáculo para familiares y amigos tanto en sesión matutina como vespertina.

Las firmas detrás de la jornada en La Rosaleda

Una vez más, esta interesante propuesta del Atlético Benavente (ahora en colaboración con el Unión Arroyo) viene facilitada por el impulso de Ayuntamiento de Benavente, Diputación de Zamora, Junta Castilla y León, Segunda B Futsal, Zamora Enamora y Caja Rural de Zamora. Firmas que apoyan este evento destinado a los más jóvenes que parece ha llegado para quedarse en el calendario deportivo de Benavente.