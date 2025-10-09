Fútbol | Fermín Sobrón Portero del Zamora CF
Fermín Sobrón, portero del Zamora CF: «Quiero disfrutar y llevar al club lo más alto posible»
Fermín Sobrón se ha convertido, por méritos propios, en todo un ídolo para la afición con paradas «imposibles» y desvelado como todo un experto parando penaltis
Él agradece un cariño que es totalmente correspondido, y se muestra feliz en la ciudad del Duero y en una entidad rojiblanca que sigue confiando en su talento y calidad
Comentaba el otro día Juan Sabas: «Si sus padres me dejaran, adoptaría a Fermín». ¿Lo escuchó?
Sí, lo estuve hablando con él. El míster es una persona mucho más cercana de lo que la gente se puede imaginar y valora a las personas que trabajan, a todos por igual. Pienso que son unas palabras de alegría por futbolistas y jugadores que, al final, tiene como parte de su familia. Él se alegra tanto de que las cosas nos vayan bien que toma los éxitos nuestros como suyos y eso es de agradecer. Al igual que nosotros cuando conseguimos victorias o conseguimos sacar partidos difíciles adelante nos alegramos tanto por nosotros como por él.
Ya que estamos con Sabas, ¿es muy diferente a otros entrenadores que ha tenido?
El míster tiene muchísimas cosas buenas y una de ellas es que se ha pasado toda su vida dentro de un vestuario de fútbol profesional. Probablemente se haya pasado más años dentro de un vestuario que fuera y al final comprende muy bien cómo se sienten los futbolistas, lo que necesitan en cada momento, cómo apretar teclas que te ayudan a mejorar y siempre es muy bueno poder aprender de gente con tanta experiencia dentro del mundo del fútbol.
Centrados en Fermín Sobrón, venía de hacer una magnífica campaña y este año lo ha empezado por todo lo alto.
Yo siempre trato de trabajar en el día a día, mejorar, sentirme más seguro cada partido e intentar hacerlo lo mejor posible, también analizar errores porque al final en cada partido, se pare o te metan goles, siempre hay cosas que mejorar. Yo trato de trabajar siempre con humildad. El año pasado fue un buen año, creo que estuve a un gran nivel y volví en pretemporada aquí con la idea de trabajar, de seguir en esta línea de progreso y con humildad dar lo mejor para Zamora.
La realidad es que se ha convertido en héroe, un ídolo para los aficionados. Notará también ese cariño porque cuando sale al campo es una pasada.
Sí, la verdad que ya no solo este año, desde el primer día que llegué a Zamora se me recibió con muchísimo cariño. Nunca nadie dudó de mí y eso al final me ha dado fuerzas para trabajar, con esa base de confianza que la gente ha puesto en mí. Es mucho más fácil trabajar y salir a jugar cuando la gente te quiere, cuando notas ese apoyo de las personas de Zamora y yo estoy muy contento de estar aquí y de defenderlos cada domingo como lo hago.
¿Cómo vive un partido?
Esta es una categoría muy, muy competitiva. Todos los rivales son muy difíciles en casa y fuera. Yo trato de salir lo más concentrado posible porque en cualquier momento, en cualquier minuto, puedes tener la primera acción. Hay partidos en los que en el minuto 1 ya te han tirado y hay partidos que hasta el minuto 90 no tienes que hacer una parada. Entonces yo trato de salir lo más concentrado posible en sintonía con mis compañeros para afrontar el partido de la mejor manera posible.
¿Tiene algún ritual antes de salir?
Lo único que hago siempre es que salgo con la pierna derecha y siempre señalo al cielo en honor a mi amigo Alberto Mateos (fisio del Zamora CF fallecido en 2024) porque para mí es muy importante sentirlo cerca. Sé lo importante que era el Zamora para él. Sé que él está muy orgulloso de las cosas que estoy consiguiendo aquí y la verdad que acordarme de él cada vez que entro al campo me da bastante fuerza para salir a comerme el césped.
¿La afición qué papel juega?
El papel que juegan los aficionados es mucho más importante de lo que ellos piensan porque para nosotros salir al campo y que haya gente en el estadio que nos apoye es un aliciente. Nosotros les sentimos cada vez que creamos una ocasión y se escucha retumbar el Ruta, eso nos anima y al final tiene que ser una relación de dar y recibir. Cuanto más les damos nosotros, más recibimos de ellos y cuanto más nos dan ellos, más reciben de nosotros. Creo que este club y esta ciudad tienen unos mimbres muy buenos para hacer cosas grandes y pienso que, si la afición y el equipo vamos de la mano, el Ruta se puede convertir en un estadio muy difícil de batir. Además, aprovecho para pedir a la afición que apoye este proyecto. Se están haciendo las cosas bien y juntos seguro que podemos hacer cosas bonitas.
Hablábamos hace un tiempo y admitía en aquel momento tenía un hándicap con la altura. Este es su tercer año en el Zamora CF y no ha parado de revalorizarse.
Lo de la altura creo que solo es un complejo o un hándicap para el que se lo quiera tomar como tal. Yo, por suerte, estos años he coincidido con grandes técnicos, entre ellos José, el primer entrenador de porteros que tuve aquí, que fue uno de los artífices de que yo viniera, porque él se fijó en mí cuando jugué contra el Zamora con el Haro. Entre él y Movilla me trajeron, cosa que otros no hubiesen hecho, creo que otros clubes u otros entrenadores me hubiesen echado para atrás por el tema de la altura. Luego, es cierto, que estos dos últimos años he coincidido con Javi Melchor, un entrenador de porteros que para mí es espectacular, que me ha mejorado muchísimo en todas las facetas. Tiene un análisis muy intenso de todas las acciones en las que puedo mejorar, cómo puedo sacar el máximo rendimiento a todas mis virtudes y cómo puedo ir mejorando las contras que pueda tener. Y la verdad es que me han enseñado muchísimo, me han ayudado muchísimo y si tengo el nivel que tengo ahora es en gran parte gracias a cómo ellos me han ayudado a mejorar.
Porterías a cero y "para-penaltis"
El Zamora CF es uno de los equipos con más porterías a cero, y cuenta con un especialista parando penaltis.
Desde pequeño los penaltis siempre me han atraído porque creo que es lo más parecido que un portero puede hacer a meter un gol. Para mí son acciones en las que el delantero tiene toda la presión. Yo me intento hacer grande dentro de la portería, hay un análisis más exhaustivo detrás de lo que la gente se piensa porque hoy en día con las herramientas que tenemos analizamos mucho a los lanzadores, quién lanza, en qué momento del partido lanza, cómo toma la carrera…, eso nos ayuda a los porteros hoy en día a saber más o menos por dónde pueden lanzar. Pero luego está la incertidumbre de que el delantero pueda cambiar, de que tire para varios sitios, y ahí ya es un poco más intuición. Yo tengo bastante trabajo en los penaltis, además los del equipo siempre me suelen lanzar muchos penaltis porque me encanta, con Clavería siempre hacemos tandas de penaltis, con Carlos, con Kike…, con todos en general nos encanta lanzar penaltis. Y a mí en esas situaciones me gusta hacerme grande, es un momento que evidentemente a nadie le gusta porque lo más normal es que te lo metan, pero una vez llegados a ese punto pienso que solo puedo salir beneficiado de esa situación. Confío en mi intuición y cuando toma la carrera elijo un lado, quedarme en el medio o tirarme a la derecha o a la izquierda y afortunadamente todos estos últimos penaltis los estoy acertando.
Hace dos temporadas, en la Copa del Rey ante el Racing también acertó, y mucho.
Sí. Esa tanda de penaltis contra el Racing son momentos que pienso que hay que aprovechar porque igual no vuelven. No sé cuándo voy a volver a tener una tanda contra el Racing de Santander y yo me lo tomo de esa forma. La disfruto, me libero de la presión e intento disfrutar del momento. Muchas veces con la presión, con la situación, no eres capaz de disfrutar mucho de las cosas que te están pasando y cuando pasa el tiempo dices ojalá hubiese disfrutado más ese momento, de ese día. Pero a mí eso no me pasa porque cuando veo que ese momento está llegando lo disfruto, simplemente disfruto del momento y del trabajo que me ha costado llegar a vivir ese tipo de situaciones.
Supongo que en verano disfrutaría algo menos cuando se enquistó la renovación, ¿lo pasó mal cuando vio que podía escaparse la opción del Zamora?
Al final, tanto en las renovaciones como en los fichajes por los equipos siempre hay un tira y afloja, esto es como un negocio. Yo tenía claro que quería quedarme en Zamora, esa es la realidad. Y así fue y estoy súper contento de estar aquí. Yo no tenía en mente otra cosa que no fuese estar aquí. Evidentemente con sus dificultades en la renovación, pero no hay ningún problema, al contrario. Noté la confianza del club desde el principio, del míster sobre todo, y no tuve muchas dudas. Hablé con el entrenador, nos quedamos los dos tranquilos y lo hice encantadísimo.
Vamos a lo de este año, se ha hecho equipo para estar arriba, para play-off, ¿cómo lo ve?
Al final el fútbol no son matemáticas, eso es lo bonito y lo que gusta de este deporte, que hay cosas que pasan que nadie puede prever. Evidentemente el equipo que se ha hecho es de una gran calidad, tenemos jugadores muy buenos desde los que se han quedado como Kike, Carlos, Rufo, Álvaro, Pablo… son futbolistas de una grandísima calidad. Lo que se ha traído ha sido intentando mejorar lo que había el año pasado. Hay unas personas de una calidad humana increíble y una calidad futbolística increíble también. Y ahora tenemos que ir partido a partido, no podemos mirar más allá del siguiente partido. Sería un error pensar que nos vamos a meter o que no nos vamos a meter en la jornada 6. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, hacernos un equipo duro de batir y disfrutar del proceso, disfrutar de estar juntos, de los entrenamientos. Pienso que hemos hecho un gran equipo y lo estamos haciendo a todos los niveles, no solo en lo futbolístico, creo que hay unas muy buenas personas dentro del vestuario y eso sin duda es una buena materia prima para conseguir cosas bonitas. A partir de ahí lo que te he dicho, el fútbol no son matemáticas, nosotros vamos a dar todo lo posible para hacer la mejor temporada posible y nada más, simplemente eso.
"Es una categoría muy competitiva, para mí es una gozada"
¿Es la Primera RFEF una categoría cada vez más complicada, más exigente?
Es una categoría muy competitiva, para mí es una gozada. Los campos en los que juegas, los rivales a los que te enfrentas, todos los partidos son muy competidos y eso es una gozada para el futbolista porque no te deja relajarte. Siempre vas a escenarios en los que te sientes importante, te sientes futbolista y cada año es más competitiva. Además, hay equipos que ascienden con una muy buena base de Segunda RFEF que continúan con ese proyecto, llámese Guadalajara, Talavera, Avilés…, y son muy complicados porque son muy compactos. Luego aparte de esos equipos están otros muy potentes como el Tenerife, Racing de Ferrol, Lugo, que es una maravilla jugar contra todos y el nivel de competición es muy alto.
¿Es el Tenerife tan superior?
Es el equipo favorito a ascender, está claro. Pero bueno, al final sí que es cierto que la Liga es larga y yo siempre lo he dicho que ganar una liga es muy complicado. Hay que ser muy regular, hay que fallar poco y veremos hasta dónde puede llegar este Tenerife. De momento la clasificación es bastante clara, ellos han ganado todos los partidos, están allá arriba por méritos propios y los demás intentaremos hacer todo lo posible por ponerle las cosas muy difíciles.
"Estoy muy agradecido a toda la gente, siempre que requieran algo de Fermín lo van a tener"
¿Dónde se ve dentro de un año o dos?
Pues la verdad es que no lo pienso mucho. Intento disfrutar del día a día, del momento en el que estamos, de la ciudad en la que estoy. Estoy súper contento en Zamora, siento que soy uno más de aquí. Es una realidad, te lo digo con el corazón en la mano. Solo quiero disfrutar de Zamora y dar todo lo posible de mí para llevar a este club lo más alto posible.
Cuando sale del Ruta de la Plata hay chavales esperando para hacerse una foto o que les firme autógrafos, ¿qué siente?
Eso es precioso, así te lo digo. Yo entiendo que hay compañeros míos que han jugado en Primera, que han jugado en Segunda, que están acostumbrados a ese tipo de situaciones. A mí es algo que cuando llegué aquí me chocó mucho, que la gente me pidiera fotos, que me quisiera como me quiere. Siempre estaré agradecido a las personas que me apoyan de esa forma. Al final hago lo que a mí me gustaría que hubiesen hecho cuando yo era pequeño. Si un niño me está esperando para firmar un autógrafo o para hacer una foto, ¿cómo le voy a decir que no? Yo encantado. Estoy muy agradecido a toda la gente, desde el primer día que llegué aquí. Y siempre que requieran algo de Fermín lo van a tener porque no soy más que ellos. Solo soy una persona que juega en el Zamora.
