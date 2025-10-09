Descubre por qué la cantera del Balonmano Zamora está de enhorabuena tras los resultados del fin de semana en las ligas regionales

El Balonmano Zamoracuenta este año con la frase "haciendo escuela" como lema de su campaña, una frase que cobra sentido esta semana con el gran desempeño de su cantera a lo largo del fin de semana en las diferentes ligas regionales de Castilla y León para categorias inferiores. Competiciones en las que infantiles, cadetes y juveniles firmaron actuaciones notables, algunas de las cuales acabaron en triunfos de los más notable. Estos fueron los marcadores y así trasncurrieron los encuentros:

Victorias para 12 Frailes BM Zamora A y Alfaraz Motor BM Zamora C

Dos de los equpos cuyos encuentros dejaron mejor sabor de boca fueron los conjuntos infantiles masculinos del club pistacho. Los "Guerreros de Viriato" más jóvenes triunfaron el pasado fin de semana por partida doble en competición regional.

El equipo 12 Frailes BM Zamora A afrontaba su primera salida de la temporada y las sensaciones de dicho desplazamiento no pueden ser mejores. Los pistacho ganaron por 28-37 al Cereales Fiel Villa de Aranda en un duelo en el que la defensa 3:2:1 de los zamoranos y la intensidad de sus transiciones marcaron la diferencia.

Formación del Alfaraz Motor BM Zamora / Balonmano Zamora

Al descanso, el equipo infantil del BM Zamora ya dominaba el marcador por seis tantos (12-18) y, a lo largo de la segunda mitad, fue capaz de mantener la frescura de su juego para cerrar un triunfo que pudo ser más abultado, ya que los visitantes llegaron a ganar en alguna fase del envite por 15 tantos.

Al igual que sus mayores, los jóvenes del Alfaraz Motor BM Zamora C acudieron a Aranda de Duero para disputar un nuevo compromiso regional y, como ellos, acabaron sumando los dos puntos. Eso sí, con mucho más sufrimiento ya que su victoria sobre el Villa de Aranda B fue por cinco tantos de diferencia (23-28).

El plantel pistacho arrancó con dudas, fallando ocasiones claras y permitiendo al cuadro local tomar ventaja en el marcador. Un guion que cambió a partir de la mejora defensiva del bloque con el paso de los minutos. Una buena portería y un ataque ordenado, así como el buen hacer de Darío Fernández, acabaron por marcar la diferencia para los zamoranos.

Los cadetes firman un "doblete" de extremos

Doble éxito del balonmano zamorano en categoría cadete regional masculina el pasado fin de semana con los triunfos de Motorglass BM Zamora (34-46) y Galán y Pastor BM Zamora (42-43) en Aranda de Duero tras dos duelos muy diferentes.

Motorglass BM Zamora, equipo cadete pistacho, posa para las cámaras. / Balonmano Zamora

Los primeros firmaro un encuentro con mucho ritmo en el que impusieron su calidad alcanzando el descanso con amplia ventaja (14-22) con Lucas Tejero y Pablo Lahabib sobresaliendo en la faceta anotadora; los segundos, vivieron un duelo de tú a tú con la dupla formada por Luc y Rodrigo como protagonista y que se resolvió en un final de infarto con Fernando anotando el gol decisivo.

Traspié del IES Universidad Laboral Zamora en Aranda de Duero

El IES Universidad Laboral Zamora, conjunto juvenil masculino del BM Zamora, regresó de vacío de su visita a la pista del Eventos Tudanca Villa de Aranda «A», conjunto que se impuso en el duelo entre ambos por un claro 39-23.

Los zamoranos, que mostraron cierta mejoría defensiva respecto a jornadas previas, carecieron de la fluidez en ataque para pelear por los dos puntos en un envite que, al final, terminó con un marcador amplio en favor de los burgaleses fruto de las pérdidas de balón de los visitantes en la segunda mitad.

El filial del Balonmano Zamora, sin opciones ante BM Arroyo

El filial del Balonmano Zamora evidenció en la pista de Folvesa BM Arroyo que sigue en búsqueda de su identidad, de un estilo de juego que le permita afrontar partidos como el que perdió en tierras vallisoletanas por un elocuente 45-29.

Los pistacho alcanzaron el descanso ya con remotas opciones de puntuar ante un bloque local muy inspirado de cara a portería que alcanzó el intermedio con 26-17 a su favor que los Viriatos, tras sufrir dos lesiones, no pudieron remontar pese a un arrebato de energía tras el descanso.

Cara y cruz para las "mini-guerreras" de la categoría infantil

Cara y cruz para el Balonmano Zamora en la categoría infantil femenina de las ligas regionales durante la última jornada de competición autonómica. Un capítulo en el que Bellido Decoración BM Zamora «A» saldó su correspondiente compromiso con un rotundo triunfo, mientras que Inmoarza BM Zamora «B» cayó derrotado en pista de un rival que se mostró superior.

Plantilla del Bellido Decoración BM Zamora. / Balonmano Zamora

La alegría entre las jugadoras pistacho más pequeñas tuvo lugar en Aranda de Duero, donde el conjunto Bellido Decoración BM Zamora «A» ganó por un contundente 6-26 a Metalplast Aranda en un partido con poco desarrollo. Las zamoranas fueron dominadoras del choque de principio a fin, mostrando además un juego muy sólido e inalcanzable para sus adversarias. Defensa intensa y activa y contragolpes con máxima eficacia fueron las armas utliizadas por el bloque pistacho para sumar dos puntos más a su casillero en un duelo en el que también destacó el ataque posicional de las visitantes.

Por su parte, las «pequeñas viriatas» del Inmoarza BM Zamora B evidenciaron un paso más en su evolución en la del CLEBA León «B», pese a que la contienda entre ambos bloques terminara con un claro 14-34 en el marcador. Las zamoranas, que llevaban varios partidos arrastrando falta de eficacia ofensiva, consiguieron esta vez 14 goles. Cifra con la que plantaron cara su oponente hasta mediado el segundo acto cuando tuvo lugar el cierre de acta.

jornada redonda para las juveniles del Ángel Óptico y el Bahía Príncipe

Jornada prácticamente perfecta para el Balonmano Zamora en categoría cadete femenina a nivel regional con triunfos claros de sus dos equipos: Bahía Príncipe BM Zamora y Ángel Óptico BM Zamora «B».

Equipo cadete femenino del Balonmano Zamora patrocinado por Ángel Óptico. / Balonmano Zamora

Las primeras mostraron gran superioridad desde el primer minuto ante el Furcabo Villa de Aranda «B», con una portería casi impecable y una defensa que motivó el contundente 9-29 final; mientras que, por su parte, las segundas desarrollaron un encuentro muy completo ante un rival exigente, contando con un ataque de mucha continuidad y una defensa intensa para imponerse por 30-23.