Los clubes de Zamora volvieron a la acción en las Series Nacionales de Pádel: Estos fueron los resultados de sus equipos

Las Series Nacionales de Pádel arrancaron el pasado fin de semana con grandes resultados para los clubes zamoranos, que han iniciado con paso firme su camino en esta competición demostrando el gran talento del pádel local.

El Viriato Pádel Club trazó el pasado fin de semana un buen inicio de competición con resultados positivos para sus diferentes escuadras. Así, el equipo de Primera División en categoría 500 Viriato Caja Rural de Zamora venció por 10-2 a Valladolid Ríoluz Pádel Arena y, en Segunda División de la misma categoría, sus compañeros del Viriato Zamora Pádel se impusieron por 5-7 a Morales Activa Repostar Camino de la Plata en un derbi de lo más igualado que hizo las delicias del público.

Equipo de Morales Activa Pádel patrocinado por Tecozam. / Cedida

La única derrota del club en este arranque de temporada se produjo ante el Viriato Decoraciones Argal, que cayó por 7-5 contra Tecozam Morales Activa. Un choque que dejó muy buenas sensaciones por parte de ambas escuadras, con un atractivo juego en pista por parte de las parejas participantes en el choque provincial.

Las zamoranas de Pádel Duero posan para las cámaras. | CEDIDA

Estos dos derbis fueron, precisamente, el punto de partida en la competición para un Morales Activa Pádel que arranca así de forma positiva unas Series Nacionales de Pádel en la que cuenta con varias opciones para ser protagonista. Un torneo en el que también tomarán parte el Caja Rural de Zamora, de categoría 500 femenina, y el potente Fisiofyr, que milita en Grand Slam masculino. Conjuntos que darán de hablar, como sus equipos de la Major League Pádel (MLP) que volverán pronto a la acción.

El gran estreno zamorano lo redondeó el Pádel Duero que puso inicio a su temporada en la competición con victoria importante del Ternera de Aliste en casa del Catedral Pádel Club en Grand Slam de Primera División, enfrentamiento que saldó con grandes y emocionantes partidos. Un éxito al que no pudieron sumarse Pádel Duero Aenus, que cayó por un ajustado 8-4 en Palencia frente al P90Sports de categoría 500, o el Pádel Duero Zamora Pádel Indoor, que tampoco pudo sumar en su debut.

AB Pádel, Zamora cuenta con un nuevo club

La actualidad del pádel zamorano estuvo ayer protagonizada por el AB Pádel Zamora, nuevo club en la provincia que llega para ampliar la oferta en una capital que apuesta fuerte por el mundo de la pala. La entidad nace como consecuencia del trabajo de la escuela de Adrián Ballesteros, actualmente con cerca de 150 participantes en acción, otorgando a cerca de 60 de ellos un espacio competitivo a través de diferentes equipos.