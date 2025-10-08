Set y partido para el Santa Croya frente al Benavente Villalpando

Partido de guante blanco para un Santa Croya que supo leer el partido y, a la contra, goleó al CD Benavente-Villalpando en un nuevo encuentro de la Provincial.

El comienzo del encuentro fue de un respeto mutuo con alternativas para uno y otro equipo, pero en el minuto 22 de un disparo raso pegado a la cepa del poste Quiroga marcó el 1-0

Desde ese momento los visitantes realizaron un juego que este año no se le había visto, con individualidades y sin profundidad, y lo pagó caro cuando Tosco y Pelayo pusieron el 3-0.

El Benavente-Villalpando pareció mejorar en la reanudación y buscó reaccionar, pero dejó huevos que fueron aprovechados por los locales que, de la mano de Berodas que hizo triplete y puso el definitivo 6-0.

Con este resultado, el Santa Croya se coloca cuarto en la clasificación, un puesto por encima del Benavente-Villalpando, ambos con 9 puntos.