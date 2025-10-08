María O’Mullony brilla en Polonia: goles zamoranos en la Olen Superliga Kobiet para hacer líder al MKS Lublin

Han pasado cinco jornadas desde que arrancó la Orlen Superliga Kobiet, la liga polaca de balonmano femenino, y María Prieto O’Mullony es ya todo un referente en la competición. La zamorana ha arrancado la temporada exhibiendo todo su potencial, demostrando así que es toda una estrella. O como se diría en polaco, "O’Mullony to prawdziwa gwiazda".

Omu emprendió en verano su viaje hasta Polonia tras sellar su fichaje por el MKS Lublin, conjunto que le ofrecía afrontar una nueva experiencia en su ya dilatada carrera. Una aventura diferente a las anteriores, la primera lejos de España.

La canterana del Balonmano Zamora comenzó a destacar muy pronto a nivel nacional. Sus éxitos con la escuadra pistacho y la selección de Castilla y León no pasaron desapercibidos para CLEBA León y Aula Valladolid, siendo este último el equipo en el que "explotó" todo su potencial.

Con el cañón de su brazo izquierdo deslumbró en la Liga Guerreras Iberdrola y se mudó a País Vasco para enrolarse en un Super Amara Bera Bera con el que ganó varios títulos, pero también sufrió varias lesiones que pusieron en jaque su trayectoria. Para entonces, habiendo jugado con las categorías inferiores de la selección y debutado con las "Guerreras", O’Mullony ya había recibido ofertas del extranjero. Sin embargo, ella prefirió esperar al momento idóneo. Quería disfrutar del balonmano y compartirlo con sus allegados, con su familia y amigos.

La oportunidad se presentó varias veces más, hasta que el pasado curso, tras volver a Valladolid y recuperar la sonrisa sobre el 40x20, dejando las lesiones atrás y recuperando su lugar en un combinado nacional con el que vivió su sueño: los Juegos Olímpicos. Entonces, la zamorana decidió que era hora de probarse lejos, de experimentar una liga diferente, la cultura de un nuevo país, de afrontar el reto de triunfar donde nadie te conoce. Y los números y sensaciones, apuntan a que Omu tomó la decisión acertada en el punto exacto de su carrera.

O’Mullony, de nuevo convocada por "las Guerreras" para el clasificatorio de cara al próximo Europeo, ha sido clave hasta el momento en el gran inicio de campaña del MKS Lublin, actual líder de la Orlen Superliga Kobiet. Un primer puesto al que ha contribuido con nada menos que 37 goles y 24 asistencias en las cinco jornadas disputadas. Números que, lógicamente, han llevado a la zamorana a pelear por el MVP de la competición donde está siendo imparable, como demuestra su registro de un 75% de acierto en el lanzamiento.

Queda mucha temporada por delante, pero en Lublin ya se frotan las manos por el fichaje de la talentosa lateral derecha española. Una jugadora que afronta cada desafío con energía, trabajo y profesionalidad. Valores forjados con la camiseta del Balonmano Zamora y que forman parte de la identidad de Omu y de una tierra orgullosa de su deportista, una provincia donde el eco de sus goles resuena con acento polaco para recordar que el talento zamorano no entiende de fronteras.