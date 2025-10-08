LaLiga confirma que el Villarreal-Barça se jugará en Miami el 20 de diciembre

LaLiga ha anunciado de manera oficial que el Villarreal-Barça de la 17ª jornada de Primera División se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (EEUU) el sábado 20 de diciembre. Minutos después de que su presidente, Javier Tebas, lo diera por hecho en un foro en suelo estadounidense, la patronal ha confirmado la celebración del encuentro y abierto la preventa de entradas para el encuentro.

"Salvo por un pequeño tema formal, ya está prácticamente cerrado. Podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal-FC Barcelona. Un partido en el que habrá puntos en juego y que en vez de jugarse en el Estadio de La Cerámica de Villarreal se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami", había explicado Tebas en el Sports Summit USA 2025.

Poco después, LaLiga confirmaba la celebración del encuentro, que estaba a expensas del visto bueno de la aprobación formal de la federación de EEUU, de la CONCACAF y de la FIFA. Sin embargo, la jurisprudencia en EEUU al respecto de este tipo de iniciativas y el acuerdo al que llegó la promotora Relevent con la FIFA el año pasado convertían estos posibles obstáculos en mera burocracia que LaLiga ha salvado sin problemas.

Para Tebas, el obstáculo más complicado, el único que ponía en cuestión la disputa del partido, era el necesario visto bueno de la UEFA. Trámite que quedó superado el lunes, cuando la institución que preside Aleksander Ceferin decidió conceder su autorización "excepcional" ante la falta de un marco normativo claro y dejando claro su posición contraria a que partidos de ligas nacionales se disputen fuera de su territorio nacional.

Ahora todas las piezas han encajando, lo que provocará que por primera vez en la historia de Primera División se dispute un partido fuera de España. Un objetivo que Tebas llevaba persiguiendo desde 2018 y que finalmente ha logrado, pese a la oposición del Real Madrid, del sindicato AFE y de otros presidentes y entrenadores de Primera División.

"Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona", ha señalado Joan Laporta en declaraciones difundidas por LaLiga mientras se encontraba asistiendo a la reunión de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en Roma.

Cómo asistir al Villarreal-Barça

El Hard Rock Stadium ya ha anunciado que la preventa de entradas arrancará el martes 21 de octubre y que ya es posible apuntarse a través de la web oficial del estadio. La venta general al público abrirá un día después. De momento, se desconocen tanto la hora a la que se jugará el partido como el precio que tendrán las entradas al estadio.