El futuro del fútbol y fútbol sala femenino en Castilla y León espera anfitrión: El proyecto Disney "Playmakers" regresa y busca sede

La Federación de Castilla y León de Fútbol ha anunciado el regreso de una de sus iniciativas más exitosas en las últimas temporadas, el proyecto Disney Playmakers. Una actividad que ya visitó la ciudad de Zamora y que consiste en un programa de fomento del fútbol y fútbol sala femenino en la región a través de sesiones lúdicas y gratuitas para niñas de entre 5 y 8 años de edad.

Disney Playmakers, que nació de la mano de la UEFA en 2019, comenzó a tener su espacio en Castilla y León hace ya tres temporadas (campaña 2022-2023), contando en Zamora con la colaboración del River Zamora como su impulsor y figurando entre la lista de anfitriones en la que destacan también Cultural y Deportiva Leonesa, Palencia FF, Ponferradina Femenino, CD Segosala o CD Boñar FS, entre otros.

La Federación de Castilla y León de Fútbol pone ahora de nuevo e Disney Playmakers en marcha, ofreciendo a los clubes de la comunidad la posibilidad de ejercer como anfitrión del programa en este curso. Un papel que podría volver a desarrollar el River Zamora, que convirtió la "perla del Duero" en una de las sedes más exitosas de la iniciativa hasta la fecha; o bien encontrar su paso por la provincia de la mano de otro club como el Zamora CD Amigos del Duero o CD Bovedana, ambos con peso en el fútbol femenino autonómico. Por ahora, habrá que esperar a saber si algún club zamorano da el paso antes del 20 de octubre, fecha límite establecida por el ente federativo para la presentación de solicitudes.