El CD Villaralbo B sufre su primera derrota a manos del Sporting Zamora

El CD Villaralbo B sufrió su primera derrota en el este curso liguero ante el Sporting Zamora. Con un arranque prometedor, los azulones generaban peligro y firmaron hasta tres claras ocasiones para ponersepor delante. Sin embargo, el gol azulón, llegaría al transformar David un claro penalti por manos en el área local.

Tras la reanudación, los azulones continuaban con el dominio territorial hasta que un contraataque bien ejecutado por los locales, significaba el empate en botas de Jorge H. El gol desconcertó a los villaralbinos que pese a continuar con su dominio, comenzaban a cometer imprecisiones. Un error, propiciaba un nuevo contraataque en el que Hugo J., anotaría el gol que a la postre sería el de la victoria local. El filial del Villaralbo puso cerco a la portería de Marcos, y tuvo ocasiones suficientes para igualar el marcador pero no fue posible.