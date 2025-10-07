Atletismo
Toro convierte en un éxito el "Kilómetro Urbano Fiesta de la Vendima": Kuma Barrios y Nerea Miguel, campeones de 2025
La prueba, que tuvo en Kuma Barrios y Nerea Miguel sus vencedores absolutos, reunió a más de 150 participantes de todas las edades en una brillante jornada
Toro disfrutó a lo grande con una de sus grandes citas atléticas de la temporada, un Kilómetro Urbano "Fiesta de la Vendimia" que volvió a ser todo un éxito gracias a la amplia participación de atletas de todas las edades en una jornada brillante que contó con Kuma Barrios y Nerea Miguel como sus máximos exponentes, coronándose ambos como campeones en categoría absoluta.
La ciudad de Doña Elvira volvió a echarse a la calle con ropa de deporte para participar en una nueva edición de esta singular carrera que, en esta ocasión, contó con el Parque de San Francisco como epicentro. Allí se dieron cita tanto corredores locales, independientes y del club organizador Vino de Toro, como de otros clubes y localidades de la provincia, superándose los 150 participantes gracias al concurso también de otros atletas de diferentes puntos de la región.
De entre todos estos corredores, dos nombres propios imperaron por encima de los demás al término de la competición, los de Kuma Barrios y Nerea Miguel. Ambos, los más rápidos sobre un kilómetro que contó con muchos protagonistas gracias a las diferentes carreras de todas las categorías.
Barrios se impuso en Toro dominando la prueba casi desde el inicio y marcando diferencias con un brutal cambio de ritmo que dejó sin opciones tanto al zamorano David Campo como a Álvaro Jaén, del Vino de Toro Caja Rural, que cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar, respectivamente, para flanquear al campeón en el podio.
En la categoría absoluta femenina la triunfadora fue Nerea Miguel, que consiguió una incontestable victoria al imponerse tanto a la mediofondista del Vino de Toro Caja Rural Blanca García como a la siempre competitiva y veloz Andrea Jaén, que alcanzaron la meta en ese orden para ocupar su lugar en la entrega de trofeos.
Todos estos atletas y los mejores de cada categoría recibieron honores en la entrega de premios que cerró una nueva edición del Kilómetro Urbano "Fiesta de la Vendimia". Una prueba popular que cada año se supera a sí misma, ganando cada curso más relevancia.
CLASIFICACIONES DEL KILÓMETRO URBANO "FIESTA DE LA VENDIMIA"
Absoluto masculino:
1.- Kuma Barrios2’42’’
2.- David Campo2’43’’
3.- Álvaron Jaén2’45’’
Absoluto femenino:
1.- Nerea Miguel3’10’’
2.- Blanca García 3’11’’
3.- Andrea Jaén3’12’’
Juvenil masculino:
1.- Pablo Martíez2’54’’
2.- Diego Ibáñez3’13’’
3.- Raúl Barrios3’15’’
Cadete masculino:
1.- Izán Payán3’00’’
2.- Adrián Sánchez3’01’’
3.- Adrián Bouzada3’11’’
Cadete femenino:
1.- Gabriela Herrero3’34’’
Infantil femenino:
1.- Maite Escudero3’38’’
2.- Carla González3’47’’
3.- Sara Avedillo4’01’’
Infantil masculino:
1.- Sergio Marbán3’29’’
2.- Ángel Nistal3’38’’
3.- Álvaro Hernández3’47’’
Alevín femenino:
1.- Elisa Urtasun3’29’’
2.- Emma Méndez3’37’’
3.- Irene Ibánez4’04’’
Alevín masculino:
1.- Manuel Roldán3’43’’
2.- Hugo Almeida3’44’’
3.- Andrés García4’02’’
Benjamin femenino:
1.- Alba Ramos1’01’’
2.- Aeris Gallo1’08’’
3.- Ana Rodríguez1’09’’
Benjamín masculino:
1.- Yotuel David Cuevas1’03’’
2 .- Mateo Berciano1’05’’
3.- Marcos Avedillo 1’07’’
Prebenjamin femenino:
1.- Paris Bravo1’10’’
2.- Lola García1’13’’
3.- Aitana Rodríguez1’13’’
Prebenjamín masculino:
1.- Marco García1’02’’
2.- Mario González 1’02’’
3.- Beltrán Bermejo1’10’’
Párvulos femenino:
1.- Marina Ramos1’22’’
2.- Julia Bercianos1’28’’
3.- Amelia Pascual1’34’’
Parvulos masculino:
1.- Martín Díez1’27’’
2 .- Gonzalo Jiménez1’29’’
3.- Marco Domínguez1’29’’
