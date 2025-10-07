Toro convierte en un éxito el "Kilómetro Urbano Fiesta de la Vendima": Kuma Barrios y Nerea Miguel, campeones de 2025

Toro disfrutó a lo grande con una de sus grandes citas atléticas de la temporada, un Kilómetro Urbano "Fiesta de la Vendimia" que volvió a ser todo un éxito gracias a la amplia participación de atletas de todas las edades en una jornada brillante que contó con Kuma Barrios y Nerea Miguel como sus máximos exponentes, coronándose ambos como campeones en categoría absoluta.

La ciudad de Doña Elvira volvió a echarse a la calle con ropa de deporte para participar en una nueva edición de esta singular carrera que, en esta ocasión, contó con el Parque de San Francisco como epicentro. Allí se dieron cita tanto corredores locales, independientes y del club organizador Vino de Toro, como de otros clubes y localidades de la provincia, superándose los 150 participantes gracias al concurso también de otros atletas de diferentes puntos de la región.

De entre todos estos corredores, dos nombres propios imperaron por encima de los demás al término de la competición, los de Kuma Barrios y Nerea Miguel. Ambos, los más rápidos sobre un kilómetro que contó con muchos protagonistas gracias a las diferentes carreras de todas las categorías.

Nerea Miguel encabeza el podio femenino del Kilómetro Urbano Fiesta de la Vendimia de Toro / Cedida

Barrios se impuso en Toro dominando la prueba casi desde el inicio y marcando diferencias con un brutal cambio de ritmo que dejó sin opciones tanto al zamorano David Campo como a Álvaro Jaén, del Vino de Toro Caja Rural, que cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar, respectivamente, para flanquear al campeón en el podio.

En la categoría absoluta femenina la triunfadora fue Nerea Miguel, que consiguió una incontestable victoria al imponerse tanto a la mediofondista del Vino de Toro Caja Rural Blanca García como a la siempre competitiva y veloz Andrea Jaén, que alcanzaron la meta en ese orden para ocupar su lugar en la entrega de trofeos.

Todos estos atletas y los mejores de cada categoría recibieron honores en la entrega de premios que cerró una nueva edición del Kilómetro Urbano "Fiesta de la Vendimia". Una prueba popular que cada año se supera a sí misma, ganando cada curso más relevancia.