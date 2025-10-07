La Titán Matacucos abre las puertas de su octava edición

La octava entrega de la Marcha BTT y Senderismo Titán Matacucos ha abierto ya sus puertas con vistas a su celebración el próximo 26 de octubre al dar comienzo ya el plazo de inscripción para aquellos deportistas interesados en participar en la prueba que transcurrirá con Venialbo como epicentro.

La jornada deportiva, un clásico ya en el calendario zamorano, contará con la Plaza de los Negrillos como el punto de partida para sus recorridos, ofreciendo para esta ocasión dos trazados diferentes para los ciclistas: uno largo de 67 kilómetros que contará con 1.100 metros de desnivel positivo; y otro, más corto, de 43 kilómetros de longitud y 500 metros de desnivel positivo. Mientras que, por su parte, la actividad para senderistas se celebrará por un único recorrido de unos 15 kilómetros, aproximadamente.

La VIII Titán Matacucos, abierta para todos aquellos deportistas mayores de 18 años (15 años si presentan autorización y participan acompañados de un adulto), mantendrá abierta su inscripción hasta el próximo día 20 de octubre a las 14.00 horas siempre que no se supere antes de esa fecha el número de 300 participantes, máximo fijado de asistencia por la organización.

Para poder participar en la competición, los interesados deberán registrarse a través de la página web Smartchip y abonar la cuota pertinente en función de la modalidad a realizar y si desean asistir a la comida que cerrará la jornada. Así, los participantes de BTT deberán abonar 17 euros (22 con comida), mientras que la modalidad de senderismo tendrá un coste de 10 euros (15 con comida). Por otra parte, también es posible asistir únicamente a la comida como acompañante (12 euros). Pago que permitirá a los asistentes disfrutar de la habitual bolsa del corredor, avituallamientos y múltiples servicios que se ofrecerán.