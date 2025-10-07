Otro reto para el Zamora CF: llega el segundo máximo anotador

Si hay algo que ha demostrado tener el Zamora CF en este arranque de temporada 25-26 es solidez defensiva. A pesar de los 3 goles encajados el pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez (3-1), los de Juan Sabas se mantienen como uno de los equipos más fiables atrás y es que de los cuatro goles que lleva recibidos, tres fueron ante el líder, un CD Tenerife frente al que los rojiblancos rubricaron un gran papel, incluso jugando en inferioridad desde la expulsión de Athuman en los primeros minutos. Esos cuatro tantos, que también suman en contra Celta Fortuna y Athletic B, tan solo los mejora el CD Tenerife con dos (uno de ellos el que le endosó Merchán) y Osasuna B, que suma tres dianas en contra hasta el momento.

También está el Zamora CF a la cabeza del ranking de porterías a cero, otro dato muy a tener en cuenta y que está directamente relacionado con el trabajo defensivo y la excelsa actuación de Fermín Sobrón bajo los palos que, semana tras semana, se convierte en un héroe para los suyos. Así las cosas, el equipo de la capital del Duero ha dejado la portería a cero, hasta el momento, ante Celta Fortuna, CD Lugo, Arenteiro y AD Mérida, y no hay ningún plantel que lo mejore, tan solo lo igualan Tenerife, Athletic B y Osasuna B, un hecho que siempre alaban los entrenadores, incluido el rojiblanco.

Nuevo escollo hacia el play-off

Con estos datos, la realidad es que el Zamora CF se prepara para un nuevo reto, que pondrá una semana más en jaque a su defensa. Este domingo, a la hora de comer (14.15 horas) llegará al Ruta de la Plata el segundo conjunto más goleador del grupo 1 de Primera RFEF. Tras los 16 goles que lleva a favor el cuadro tinerfeño, que ya está lanzado en la clasificación, aparece el próximo rival del Zamora CF, el Real Avilés. El cuadro asturiano, ahora mismo situado en puestos de play-off y que cuenta en sus filas con un exrojiblanco como es Edu Campabadal, suma 11 goles a favor (uno de ellos un gol en propia de Osasuna), un número elevado y a tener en cuenta en estas seis jornadas disputadas hasta el momento y que deja en evidencia el potencial ofensivo del equipo al que tratarán de poner freno los de la capital del Duero. Entre los nombres propios destaca Javi Cueto, con tres tantos con su firma hasta el momento, uno más de los que tienen Isi Ros y Álvaro Santamaría, y que se suman a los aportados por Quicala, Gete y Kevin, lo que deja patente que es un ataque muy coral con varios hombres capaces de batir al meta. El Zamora CF deberá, por tanto, volver poner sobre el césped una de sus principales señas de identidad, mientras que se confían en que el talento y la definición arriba también respondan y los problemas para hacer gol desaparezcan. Ayer el equipo tuvo su primer entrenamiento de la semana y mañana volverá al trabajo dispuesto a no dejarse sorprender para recuperar su plaza de play-off.