Jornada para aprender y mejorar de la cantera del CD Zamarat

La cantera del CD Zamarat tuvo jornada deportiva en la que el aprendizaje fue clave de cara al futuro.

SÉNIOR

Primer partido a domicilio del equipo sénior del Zamarat-Martinamor contra Venta de Baños, recién descendido de Primera Nacional, que demostró su poderío físico ante las naranjas, que poco pudieron hacer en el marcador. A pesar del resultado encajado, desde el club zamorano sí quisieron destacar la buena presión individual que llevó a robar varios balones y también las salidas de contraataque por parte de las jugadoras del Zamarat. Desde la entidad, también quisieron agradecer el esfuerzo de sus jugadoras júnior, sobresaliendo la figura de Helena y también deseando una pronta recuperación a Celia Domínguez, a la que esperan ver pronto de nuevo en las pistas.

INFANTIL

El equipo Infantil del Corazón de Jesús – CD Zamarat se estrenaba en competición con el primer encuentro liguero en casa contra Colegio Leonés B, que superó completamente a las zamoranas (17-65). Aunque los primeros minutos el equipo local salió concentrado y con ilusión de competir el partido, no tardaron las visitantes en alejarse del marcador en el segundo cuarto, dejando sin opciones a las zamoranas. Fue un tramo marcado por los nervios y la precipitación de los pases de las naranjas, que las leonesas supieron aprovechar. A pesar del marcador y las dificultades del partido, las de Zamora siguieron luchando el encuentro e intentando corregir los errores cometidos al principio del partido. Un equipo con ganas de crecer y mejorar con mucho trabajo por delante después de esta primera jornada.

Infantil Corazón de Jesús / Cedida

CADETE

El Corazón de María Repostar se llevó el derbi cadete ante el Caja Rural Zamarat (43-56). Las naranjas fueron en cabeza del marcador hasta los segundos cercanos al descanso en una primera mitad de infarto por parte de los dos equipos. Una vez se reanudó el encuentro las visitantes se pusieron por delante debido al poco acierto defensivo del Zamarat y demostraron ser un equipo más rodado. Desde el Zamarat aseguraron que «la peor parte fue la obligación de desalojar ambas gradas debido al comportamiento del público».