Baloncesto / Liga Challenge
Florencia Niski, máxima anotadora del Recoletas Zamora en el inicio de curso en la Liga Challenge
El conjunto naranja encara un difícil tramo del calendario con muy buenas sensaciones
C. J. T.
Florencia Niski se ha convertido en el principal nombre propio del buen inicio de temporada de un Recoletas Zamora que, pese a la derrota del pasado sábado, encara con optimismo y buenas sensaciones un tramo complicado de su calendario en Liga Challenge.
La jugadora uruguaya repitió como la mejor a nivel estadístico de su equipo en la segunda jornada de liga con una valoración de 15 tantos en virtud a sus 15 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y un robo de balón. Eso sí, Niski no fue la única jugadora naranja que obtuvo buenos números ante Ardoi Osés Construcción; Marta Fernández igualó su registro anotador (15 puntos) y se quedó a un tanto de igualar su valoración (14).
El buen papel de estas jugadoras, así como de Pouye o Bea Sánchez (ambas con 9 de valoración), sirven como impulso al bloque de Raúl Pérez de cara a las próximas jornadas en las que al cuadro naranja le esperan compromisos muy exigentes.
Recoletas Zamora afronta esta semana un nuevo duelo contra un equipo descendido de Liga Femenina como Celta Femxa Zorka, rival tras el que tendrá que medir fuerzas con Vega Lagunera Toyo Adareva y Domusa Teknik ISB, ambos ya en la zona alta de la clasificación.
- Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
- La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Nuevo incendio forestal en Zamora: Medios de extinción trabajan en este pueblo de Sayago
- CD Tenerife - Zamora CF: Primera y honrosa derrota del Zamora CF de Sabas en Primera RFEF esta temporada