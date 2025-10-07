Florencia Niski, máxima anotadora del Recoletas Zamora en el inicio de curso en la Liga Challenge

Florencia Niski se ha convertido en el principal nombre propio del buen inicio de temporada de un Recoletas Zamora que, pese a la derrota del pasado sábado, encara con optimismo y buenas sensaciones un tramo complicado de su calendario en Liga Challenge.

La jugadora uruguaya repitió como la mejor a nivel estadístico de su equipo en la segunda jornada de liga con una valoración de 15 tantos en virtud a sus 15 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y un robo de balón. Eso sí, Niski no fue la única jugadora naranja que obtuvo buenos números ante Ardoi Osés Construcción; Marta Fernández igualó su registro anotador (15 puntos) y se quedó a un tanto de igualar su valoración (14).

El buen papel de estas jugadoras, así como de Pouye o Bea Sánchez (ambas con 9 de valoración), sirven como impulso al bloque de Raúl Pérez de cara a las próximas jornadas en las que al cuadro naranja le esperan compromisos muy exigentes.

Recoletas Zamora afronta esta semana un nuevo duelo contra un equipo descendido de Liga Femenina como Celta Femxa Zorka, rival tras el que tendrá que medir fuerzas con Vega Lagunera Toyo Adareva y Domusa Teknik ISB, ambos ya en la zona alta de la clasificación.