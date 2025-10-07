Fútbol Sala / Copa del Rey
Copa del Rey: El Atlético Benavente se la juega en casa del líder de su liga, Leis Pontevedra
El conjunto de Macías visita al líder de su liga, Leis Pontevedra, en busca de un triunfo con el que borrar su primer "tropiezo" del curso
C. J. T.
El Caja Rural Atlético Benavente vuelve hoy a escena con motivo de la disputa de la segunda de la Copa de S.M. el Rey, ronda en la que la escuadra blanquiazul se enfrenta con Exlabesa Leis Pontevedra en un duelo previsto para las 20.00 horas y que despierta la atención de todo el grupo 1 de Segunda División B, competición en la que ambos militan.
El sorteo copero no fue demasiado amable con los benaventanos y quiso que el primer encuentro entre los hombres de Macías y los jugadores del gran favorito al título de liga se adelantara un par de meses. Así, en lugar de verse las caras el próximo 20 de diciembre por primera vez este curso, el Caja Rural Atlético Benavente y el Leis Pontevedra medirán fuerzas esta noche en un choque de alto valor.
Por un lado, la contienda resulta determinante por sí misma. Tanto benaventanos como gallegos quieren llegar lo más lejos posible en el "torneo del KO" y ese deseo pasa por ganar esta eliminatoria. El sueño de pelear contra equipos de la máxima categoría es el gran premio para estos dos conjuntos y ninguno quiere renunciar a convertirlo en realidad. Un hecho que quedó reflejado en primera ronda, con los dos contendientes de esta noche goleando a sus rivales para lograr su sitio en la siguiente eliminatoria.
La otra "ventaja" de pasar ronda
Sin embargo, la contienda puede tener mucho más peso. Leis Pontevedra aspira, como local, a mantener su pleno de victorias en competición oficial y asestar un golpe en la moral benaventana de cara al resto de la temporada. Los gallegos son líderes de la liga y quieren hurgar en la herida del segundo clasificado, que se dejó sus primeros puntos el pasado viernes en casa del Tierno Galván (4-3).
En cambio, el Caja Rural Atlético Benavente tendrá ocasión esta noche de dejar atrás esa derrota en Valladolid con una victoria que, a mayores, trasladaría dudas al bloque pontevedrés al castigarlo con la eliminación y su primera derrota. Un resultado que, además, sería todo un aviso de cara al futuro duelo en vísperas navideñas.
