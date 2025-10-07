Fútbol | Tercera RFEF
El CD Villaralbo coge aire y escala cuatro puestos
Tras "saborear el caramelo de la victoria", el equipo azulón afronta un exigente mes de octubre en el que despegar
La victoria ante La Virgen del Camino (1-0) del pasado fin de semana ha dado aire a un CD Villaralbo que ha escalado cuatro puestos en la clasificación, al pasar de la plaza 17ª a la 13ª en un abrir y cerrar de ojos, y acumular cuatro puntos en el casillero. Fue, sin duda, un triunfo balsámico y necesario para una plantilla que ya empezaba a impacientarse, aunque todos en el seno del club azulón son conscientes de que necesitan que este +3 sea un trampolín en el que impulsarse en un octubre que acaba de empezar, pero que va a ser duro.
Los de Oji tendrán que afrontar a lo largo de este mes tres partidos complicados ante Santa Marta, que aspira a mantenerse en la zona alta; Atlético Bembibre, que deberá ser la confirmación de que Los Barreros es un feudo complicado, y Arandina que, como ellos, no ha tenido el inicio de campeonato deseado y quiere despegar. Paso a paso, para el próximo choque Oji volverá a poder ponerse al frente del banquillo tras cumplir su sanción. Respecto a la victoria, el técnico admitía que era algo que los suyos ya se estaban mereciendo ya que estaban recibiendo un excesivo castigo para lo que se veía en el terreno de juego. No obstante, en esta cita sí se vio una mayor continuidad en el juego tras el descanso. "Estoy muy orgulloso de los chicos porque empezaron a trabajar el 28 de julio, y se lo merecen. También me alegro por el presi, que da mucho por el club, y por la afición", indicó el zamorano que sabe que hay que seguir apretando y seguir engordando la casilla de puntos.
Además, el técnico sí quiso poner de relieve lo unido que está el vestuario y cómo estalló en júbilo con el gol de Amando en el que el confía al 100%. "Estamos muy unidos y hay una sinergia muy buena. Venidos trabajando mucho y fuerte estos meses y estábamos ansiosos por conseguir la victoria", añadió Oji.
"Este triunfo afianza muchas cosas. Creo que en el vestuario y en la directiva no había dudas sobre el trabajo, pero es verdad que el trabajo no se estaba viendo reflejado en el resultado. Espero que octubre nos traiga cosas buenas", apuntó el responsable de un equipo que ya prepara su próximo partido en Santa Marta. "Ya hemos abierto el caramelo de la victoria, sabemos a qué sabe y queremos más", concluyó el entrenador.
