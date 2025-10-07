El Caja Rural CB Zamora, segundo en la clasificación de Primera FEB: Roberts y Rogers lideran la "sorpresa azul"

El Caja Rural CB Zamora arrancó como líder la competición en Primera FEB y, tras tumbar el pasado sábado a Tizona Burgos (101-95), el conjunto azulón se reafirmó como la "gran sorpresa" del inicio de temporada en la segunda categoría nacional. Una segunda victoria impulsada por el perímetro del plantel dirigido por Saulo Hernández, zona en la que destacan dos nombres propios hasta ahora: Tyrell Roberts y Colby Rogers.

Los dos americanos del Caja Rural CB Zamora han aprovechado a la perfección los primeros partidos para despuntar como figuras importantes del proyecto zamorano. Especialmente un Ty Roberts que enganchó su segunda actuación por encima de los 20 puntos y se sitúa entre los mejores de la liga a nivel individual.

Roberts es, tras dos jornadas, el máximo anotador de Primera FEB con 50 tantos tras los 26 conseguidos ante Tizona Burgos. Un registro que le sitúa como el segundo tirador más eficiente tras Jassel Pérez, que debutó con Grupo Alega Cantabria firmando 30 puntos para superar a Mombus Obradoiro, arrebatándole también la mejor marca del segundo capítulo liguero.

El base del Caja Rural CB Zamora, además, mantiene sus aspiraciones por ser MVP a final de curso; si bien, su tarjeta en el último partido le ha hecho caer a la quinta posición de dicho ránking por detrás del mencionado Pérez y de estrellas como Wintering (Super Agropal Palencia), Parham II (Alimerka Oviedo) y Granger (Movistar Estudiantes).

Rogers se "enchufa" y Tharstarson es toda una amenaza

Pero no solo de Roberts vive el segundo clasificado de Primera FEB. Junto al base también brillan otros miembros de su plantilla, como un Colby Rogers que apareció en los últimos minutos del duelo del pasado fin de semana para decantar el derbi regional del Ángel Nieto.

El escolta es ya el segundo jugador con más puntos del equipo (32) después de los 12 conseguidos ante Tizona Burgos. Todos ellos desde el perímetro, demostrando la capacidad para ser determinante a poco que tenga el día.

Y si bien la dupla de americanos está siendo el "motor" del Caja Rural CB Zamora, en el último envite la estrella no fue otra que Stymir Thrastarson, cuyas aportaciones al juego quedaron reflejadas en los 23 tantos de valoración de su tarjeta (13 puntos, 4 rebotes, 4 robos y 2 asistencias). Un joven jugador llamado a crecer y ser importante en los planes de Saulo.

Round, entre los mejores "francotiradores"

Por fortuna para el técnico, esas estrategias cuentan también con el respaldo de un valor seguro como es Jacob Round. El capitán es todo un ejemplo para las figuras del equipo, erigíendose como líder en momentos de dificultad para contribuir al éxito zamorano. Muestra de ello fue su irrupción en la segunda parte del duelo ante Tizona Burgos, choque en el que con sus triples y trabajo defensivo hizo creer a su equipo. Una contribución que no pasó desapercibida en los ránkings individuales, siendo ya el británico el tercer jugador más eficaz del campeonato desde el perímetro, o en los registros de cada partido, contando su equipo con un +24 sobre Tizona Burgos cuando Round estuvo en pista durante el derbi.