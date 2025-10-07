El Caja Rural Atlético Benavente se despide de la Copa del Rey

No pudo ser. El Caja Rural Atlético Benavente FS aguantó los envites de Exlabesa Leis Pontevedra FS durante los minutos reglamentarios, en los que llegó, incluso, a adelantarse en el marcador. Empataron los locales a la media hora de juego y el partidos e fue a la prórroga. Ya en el tiempo añadido, sin embargo, la mayor profundidad de banquillo y el empuje de su afición ayudaron al cuadro local a dar un paso al frente para acabar haciéndose con el triunfo y apear a su rival de la competición copera.

La noche prometía emociones fuertes en el Monte Carrasco de Marcón, donde dos de los gallitos de la categoría iban a medir sus fuerzas cara a cara. Nadie quería perder el primer duelo directo y en los primeros compases del encuentro unos y otros apostaron por centrar esfuerzos en defensa y tantearse. Poco a poco, sin embargo, el partido se fue abriendo, Exlabesa Leis Pontevedra FS trató de estirar líneas en busca del gol, pero la defensa del Caja Rural Atlético Benavente FS se mostraba muy sólida y apenas dio opciones al rival, que probó con un par de disparos demasiado forzados que acabaron en nada. Mientras, los blanquiazules buscaban el gol a la contra, aunque tampoco acababan de generar verdadero peligro ante la meta defendida por Alejandro. Lo probaron Guancho y Simón con insistencia, pero no encontraron la portería contraria.

A medida que se acercaba el descanso, unos y otros volvieron a mostrar su miedo a encajar un gol en contra y el partido se volvió más bronco, con menos velocidad en el juego y muchas interrupciones. Parecía claro que no iba a haber goles antes del descanso, y así fue.

Ya en la segunda mitad, el Atlético Benavente salió más enchufado que su rival. Los de Macías seguían presionando bien la salida de balón de su rival y evitando ocasiones claras del equipo gallego y en un robo de balón, cuando apenas se habían disputado dos minutos desde la reanudación, Guancho conseguía plantarse ante la meta contraria e inaugurar el marcador.

El gol, sin embargo, espoleó a los locales, obligados ahora a ir a por todas. Probó el técnico de Exlabesa Leis Pontevedra FS con el ataque de cinco, aunque seguía sin generar ocasiones claras. Al final, sin embargo, tantas idas y venidas acabaron por dar fruto y en un mal repliegue defensivo de los blanquiazules, el cuadro gallego conseguía igualar de nuevo la contienda por mediación de Iván Domínguez.

Restaban nueve minutos de juego, pero lo cierto es que la dinámica del partido no cambió demasiado. Nadie se atrevía a asumir más riesgos de los necesarios y las ocasiones llegaban con cuenta gotas. Unos y otros merodeaban el área contraria, pero no acababan de encontrar el último remate y el partido se fue a la prórroga con el 1-1 en el electrónico.

Ya en el tiempo añadido Exlabesa Leis Pontevedra FS se mostró desde el inicio más fresco que su rival y, empujados por su público, los locales encontraron el acierto que les había faltado durante el partido. Con el 2-1 obligaron a Caja Rural At Benavente FS a abrir líneas en busca del gol del empate y aprovecharon a la perfección los espacios dejados por el cuadro bemaventano para sentenciar el encuentro y la eliminatoria. Así, los de Macñias dicen adiós a la Copa y toca centrarse en Liga.