Alfonso Martín, campeón del primer Circuito de Ajedrez de Zamora que cierra por alto la temporada

El CD Ajedrez Zamora puso fin a la temporada el pasado sábado con la disputa del último de los torneos del primer Circuito de Ajedrez Caja Rural de Zamora, un Campeonato de Clausura celebrado en las instalaciones del centro social de la entidad financiera que fue el broche perfecto al curso sobre los 64 escaques.

La última cita del circuito, patrocinada por Diputación Provincial y Caja Rural, contó con la participación de 28 ajedrecistas, siendo esta una cifra sobresaliente atendiendo a la modalidad de un torneo final que se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a seis rondas con un ritmo de 5 minutos más cinco segundos de incremento por movimiento.

El Campeonato de Clausura, que se alargó durante más de dos horas y media de partidas espectaculares que hicieron las delicias de los asistentes, se revolvió con victoria de Alfonso Martín, que superó en el manejo de las 16 piezas a Germán Herrero y Ernesto Ruiz, segundo y tercero respectivamente en esta ocasión.

Con estos resultados, el I Circuito de Ajedrez Caja Rural fue a para a manos de Alfonso Martín, quien con 100 puntos encabezó la clasificación final tras la disputa de un total de siete torneos. Un primer puesto al que optó hasta el final Ernesto Ruiz (94 puntos) y del que tampoco se quedó lejos Juan Miguel Pérez (77 puntos).

El punto y final a la primera edición del circuito provincial deja tras de sí el histórico inicio de una competición que ha sido calificada como un gran éxito tanto por la organización como por sus participantes y firmas involucradas a lo largo de su desarrollo. Un calendario de torneos en los que ha reinado la igualdad, decidiéndose al campeón en la última fecha, y que confirma la idoneidad del formato de cara al futuro, comenzando por el curso que ya llega: 2025-2026.