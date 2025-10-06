Los zamoranos Cristian Escribano y Julio Sotelo pierden sus opciones en el Campeonato de España de Autocross

Ni Cristian Escribano ni Julio Sotelo fueron capaces de finalizar sus respectivas carreras en la penúltima prueba del Campeonato de España de Autocross que disputaron este fin de semana en el circuito de ARA Lleida. Ambos ven arruinadas de esta forma las posibilidades que todavía albergaban de luchar por el título nacional hasta la última carrera que será en Jerez de los Caballeros. Mientras Cristian Escribano tuvo muchos problemas con la caja de cambios de su Skoda Fabia en la División I, Julio Sotelo se vio implicado en un choque que le impidió finalizar en la División II.

Escribano se encontraba a siete puntos del mirandés Roberto Martínez, líder del Campeonato, y a seis de Sabino García, los dos primeros clasificados ayer en Mollerusa, con lo que ya le será imposible alcanzarlos y tendrá que luchar por mantener la tercera posición con Roberto Rodríguez.

Escribano inició la sesión de calificación con un discreto sexto puesto, ya superado tanto por Martínez como por Sabino García, que ocuparían ya las dos primeras plazas en la primera manga en la que Escribano ya se vio relagado a la última posición por sus problemas mecánicos. La historia se repitió más o menos en la segunda y tercera mangas. Y el piloto zamorano tuvo que afrontar la final en la décima y ultima posición en la parrilla de salida.

Sotelo, luchando por el segundo puesto en la final de la División II. | FEA

Pareció mejorar el rendimiento del coche de Escribano en la final que comenzó adelantando un puesto en la primera vuelta, pero un trompo de Lucía Moratilla obligó a los jueces a parar la carrera. Pero en la reanudación ya no tomó la salida el zamorano y sus grandes rivales, Roberto Martínez y Sabino García firmaban las dos primeras posiciones para quedarse solos en la lucha por el título de campeón de España de la División I.

No le fueron mucho mejor las cosas al otro representante zamorano en el Campeonato de España, Julio Sotelo, que partía cuarto en la clasificación general de este Nacional de su regreso a las pistas. No pudo pasar de la undécima posición en la sesión de calificación aunque no parece que ninguno de los favoritos se emplease a fondo, y ya en la primera manga el zamorano entró en la lucha por escalar puestos en la clasificación general y firmó la segunda posición, solo superado por el gallego Esteban Serrano, y superando a los otros grandes favoritos como son Gabriel Serrano y Guillem Baradad. En la segunda manga Sotelo volvió a ser segundo pero superando esta vez a todos sus grandes rivales, pero en la tercera clasificatoria ocurrió lo contrario y Sotelo se vio relegado a la décima posición, con los hermanos Serrano encabezando la clasificación.

Pero, sumadas las tres mangas, Julio Sotelo se situó en la segunda posición de la parrilla de salida de la final, flanqueado por los Serrano. El zamorano realizó una buena salida que le permitió llegar a la primera curva en segunda posición por detrás de Gabriel Serrano, pero pronto fue superado por Baradad y luego por Esteban Serrano.

Parecía estabilizado en la cuarta posición pero en la quinta vuelta se produjo un choque contra el coche de Mireia Cánovas que suponía la suspensión también de esta carrera. Además, el líder Guillem Barabad tambien abandonó.

Ninguno de los dos accidentados pudo regresar en la segunda salida, y Gabriel Serrano, que ocupaba la tercera posición de la general del Nacional se adjudicaba la victoria, con Lluis Barabad en la segunda posición y Esteban Serrano era tercero, con lo que la general se aprieta enormemente y será en Jerez de los Caballeros donde se conozca el nuevo campeón de España de la División II. Sotelo tendrá ahora muy difícil terminar la temporada en el cuarto puesto. n