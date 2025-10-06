Un tropiezo sin pesar para Recoletas Zamora

En deporte, la derrota acaba por llegar tarde o temprano. Sin embargo, los elementos que rodean a la misma hacen que su lectura pueda ser más o menos satisfactoria. Un hecho que queda reflejado en el orgullo y pensamiento positivo de Raúl Pérez tras caer Recoletas Zamora ante el Ardoi Construcción Oses por 71-79. Un marcador adverso que, sin embargo, refleja el gran potencial del joven equipo naranja, capaz de "plantar cara a un recién descendido", como apuntó el técnico tras el envite en la noche del sábado.

"En el primer cuarto del choque no hemos estado bien. No hemos salido bien al partido y hemos estado demasiado blandas en defensa", analizaba Pérez tras el encuentro del Ángel Nieto, apuntando en el debe naranja que "contra un equipo de esta entidad y características no se puede salir así a pista". Sin embargo, tras este apunte, el entrenador ensalzó el juego de las suyas e hizo una lectura positiva del envite: "En el siguiente periodo, cuando nos hemos ido adaptando, nos hemos recuperado de los puntos encajados y hemos logrado poner el empate. Hemos luchado y provocado que Ardoi se refugiara en una zona que no hemos sabido atacar. Aun así, estoy contento con la actitud del equipo porque, jugando contra un equipo recién descendido y claro candidato a los puestos de arriba, se ha jugado de tú a tú".

Pérez apuntó a la defensa en zona rival como un factor desequilibrante en el envite y su visión se vio confirmada por las palabras del técnico visitante Juan Ferreira, quien apuntó que con ese sistema consiguió "quitarle un poco la energía" al cuadro naranja, para terminar "imponiendo la experiencia de las jugadoras" del cuadro vasco y "toda su jerarquía en el último cuarto".

Ese detalle, que no pasó inadvertido para nadie en el Ángel Nieto, no fue óbice para una buena valoración de Pérez del encuentro. Todo lo contrario, el entrenador naranja asumió con naturalidad la imposibilidad de atacar la zona rival ya que "apenas se ha trabajado hasta ahora" en las sesiones del Recoletas Zamora. "Hemos empezado esta semana", indicó, dando a entender que las lesiones de pretemporada retrasaron ese trabajo y eso impidió poner en más aprietos a Asurmendi, Llorente, Castro, Mungo y compañía.

Por todo ello, la lectura del choque de Raúl Pérez y del aficionado zamorano fue positiva pese al 71-79 final. Un marcador que invita "a seguir trabajando, seguir currando" a las jugadoras de un Recoletas Zamora que pasa ya a "pensar en el Celta, que será otro duro rival" con la intención de "mostrar más concentración en las salidas de los partidos".

Con todo, Recoletas Zamora demostró que intentará competir contra cualquier equipo este curso, sea cual sea el partido. Un objetivo que quedó claro y que el técnico visitante Juan Ferreira elogió de las naranjas en su análisis del choque. "Nuestro primer cuarto ha sido muy bueno, pusimos en práctica todo lo que hicimos durante la pretemporada y con una resolución efectiva. Pero, después, el Recoletas nos castigó mucho en el bloqueo lateral e hizo que no defendiéramos bien. Se trata de un equipo muy dinámico, como demostró en el tercer cuarto, donde con su juventud y descaro nos castigó elevando el ritmo de juego", comentó sobre un Recoletas Zamora que debe seguir creciendo pese a la derrota. n