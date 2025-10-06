Atletismo
Récord de España para Verónica Sánchez, atleta del Vino de Toro Caja Rural
Nueva exhibición de la salmantina en una Media Maratón
P. F.
La polivalente y fondista del Vino de Toro Caja Rural, Verónica Sánchez Romero, ha logrado un nuevo éxito en su carrera deportiva al batir el récord de España de Media Maratón F 50 con un registro de 1.21.39, en otra nueva exhibición de la salmantina.
Fue una portentosa carrera la que rubricó Verónica Sánchez. que le ha arrebatado el récord a Aurora Pérez Gutiérrez que lo tenía desde 2009 con 1.22.25, rebajando en 45 segundos.
Obviamente, con ese tiempo lograba subir al podio como primera clasificada en su rango de edad F50, en la clasificación general lograba entrar en cuarto lugar después de haber mantenido una bonita y dura pugna con la tercera clasificada, Cristina Giurcanu (1.21.04) SS. Reyes C. Menorca, que a falta de algunos kilómetros la superaría teniéndose que conformar con una medalla de chocolate sazonada con el récord de España F50.
La prueba está incluida en el calendario nacional de la Real Federación de Atletismo Recorrido. La competición se desarrolló sobre un circuito urbano de 21.097 metros homologado por la R.F.E.A. y cerrado al tráfico rodado de vehículos. La salida estuvo situada en el monumento de los 4 postes y la llegada en el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. El recorrido de la prueba paso junto a los más importantes monumentos y edificaciones más destacadas del patrimonio artístico de la ciudad de Ávila.
