El Real Madrid se va al parón líder, con Bellingham y esperando a Mbappé y Mastantuono

Le gusta a Xabi Alonso hablar de "bloques" para compartimentar la temporada, más bien los capítulos de la construcción de su Real Madrid, un proceso todavía en curso. Una división que resulta natural en el verano y el otoño, con los tres parones de selecciones como interrupciones naturales.

Al primero de ellos, en septiembre, llegó líder en solitario e invicto, con el mérito añadido de haberlo conseguido tras apenas dos semanas de pretemporada. Y al segundo, ahora, el Real Madrid también se presenta en lo más alto de la clasificación y sin compañía, tras el pinchazo del Barça en el Sánchez-Pizjuán. El manotazo en el derbi es una mancha que ensucia y duele, pero la realidad es que el conjunto de Xabi Alonso, con los números en la mano, es el mejor equipo español de lo que va de temporada, pleno de victorias en Liga y Champions a excepción de la visita al Metropolitano.

De Vinícius a Mbappé

Siempre vasos comunicantes, la derrota del Barça en Sevilla redondeó un gran fin de semana para el Real Madrid. La victoria del sábado contra el Villarreal, por el momento del equipo y por la entidad del rival, satisfizo por completo a Xabi Alonso, feliz especialmente por el "muy buen partido" de Vinícius, que completó su mejor noche de la temporada, tras estar durante semanas a la sombra de un totémico Mbappé.

El francés fue, precisamente, el nombre propio que torció el gesto de los blancos. A falta de 10 minutos para el final del partido, tras marcar el tercer gol del Madrid, se marchó al suelo con gestos de dolor en su tobillo. Las molestias, el resultado (3-1) y lo poco que quedaba de encuentros llevaron a Alonso a sustituirle, aunque tanto el técnico como el club calmaron enseguida a sus aficionados.

El defensa del Villarreal Sergi Cardona, y el centrocampista del Real Madrid Franco Mastantuono, durante el Real Madrid - Villarreal. / JJ Guillén / EFE

Mastantuono, también tocado

Se trata de un esguince leve de tobillo, "pequeñas molestias" que también afectan a Franco Mastantuono, igualmente lesionado ante el Villarreal, en su caso de carácter muscular, en los isquiotibiales. Ambos viajan hoy con sus selecciones, pero el Real Madrid confía en que sean liberados de sus compromisos tras ser examinados por los médicos de sus federaciones.

Francia tiene que afrontar dos compromisos asequibles, en Islandia y Azerbaiyán, en su clasificación para el Mundial, mientras que Argentina tiene programados dos amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico. Compromisos menores que invitan al optimismo en el Real Madrid de cara a un regreso inminente de sus dos atacantes. Hoy mismo debería conocerse el desenlace.

Jude Bellingham, durante el Real Madrid - Villarreal. / Associated Press/LaPresse / LAP

Un plan para Bellingham

Si regresan, se sumarían a un Jude Bellingham al que Thomas Tuchel ha decidido dejar fuera de la lista contra Inglaterra. Su precario estado físico tras la operación en el hombro a la que se sometió invitó al seleccionador inglés a darle descanso, una decisión celebrada por Xabi Alonso.

"A la vuelta del parón, con dos semanas más de entrenamiento y con los minutos que va sumando, va a estar mejor día a día. Va a ser importante en octubre, se va encontrando mejor. Vamos a tener ese tiempo tras perderse la pretemporada", evaluó el técnico, que no quiso entrar en si se arrepentía de haberle dado la titularidad en el Atlético. "Es una buena pregunta", felicitó el periodista que le preguntó por ello, dando en cierta manera la respuesta.

Encontrar el encaje correcto para el inglés será uno de los retos de Xabi Alonso para el siguiente "bloque" de la temporada. Un tramo en el que visitará Anfield y en el que recibirá a la Juventus a la Champions, pero en el que sobre todo jugará el primer clásico del curso contra el Barça, el domingo 26 de octubre en el Bernabéu.