Piragua-cross: Cisne y Antares superaron a los clubes zamoranos

Cisne y Piragüismo Antares terminaron por delante de los clubes zamoranos en la clasificación por clubes del V Campeonato de Castilla y León de Piragua-cross que se disputó en el río Duero a su paso por Villaralbo. Sangregorio Ciudad de Zamora, Fluvial de Villaralbo y Amigos del Remo ocuparon los puestos tercero a quinto.

Algo parecido sucedió en el Campeonato de Jóvenes Promesas con Cisne y Antares en los dos puestos más altos del podio, con San Gregorio Ciudad de Zamora en la tercera posición y Villaralbo en la cuarta. Amigos del Remo esta vez ocupó la sexta posición, y Canoe Kayak Zamora, la novena. En cuanto a las clasificaciones individuales, hay que destacar la victoria en K1 Cadete de Javier Lozano (A. Duero), superando al también zamorano Marcos Diego y Marcos Prieto, también del Ciudad Zamora, fue cuarto. En infantiles, hubo que esperar a la séptima posición para que entrase el primer zamorano, Héctor Carrillo (Fluvial) mientras su compañero Diego Garrote fue décimo.

También hubo victoria zamorana en las damas cadetes de la mano de la favorita que era Ainnare García (Sangregorio) mientras Ariadna Fernández (Fluvial) entró en la quinta posición, María Hernández fue sexta y Celia Roales, séptima. En infantil femenino, terminó segunda Yaiza Faundez, del San Gregorio y Mencía Román completó el podio.

Por lo que respecta a la actuación de las categorías superiores, la primera victoria zamorana llegó de la mano de Raúl Iglesias (A.Duero) en el C1 3.000; Alba Antón (Sangregorio) también ganaba en el K1 Sub 23 por delante de Natalia Asensio (Fresno). Segunda se clasificó Marta Lucas (Actividades Náuticas) en Veteranas 45-54; y en junior K1, Jon Valtuille (Fluvial) alcanzó la tercera posición y le siguieron en la clasificación Javier García, Francisco Prieto, Diego Santiago (Sangregorio) y Rodrigo Asensio (Fresno).

El zamorano Javier Pedruelo completó un año magnífico proclamándose campeón de Castilla y León absoluto en el k1 3.000, con otro veterano ilustre como es Andrés del Teso (Villaralbo) en la tercera posición. Sergio Linares (San Gregorio) ocupó el puesto duodécimo.

El campeón sub 23 en el K1 fue Sergio Pereda (Amigos del Remo), mientras Mario Garzón (San Gregorio) fue quinto. En Veteranos 45-54 Daniel Fidalgo (CK Zamora) se colgó la medalla de plata y Luis Fernando Roales (Sangregorio) fue cuarto. Juan Carlos Piorno y Juan Valtuille (Fluvial de Villaralbo) ocuparon los puestos séptimo y octavo. En Veteranos 60-64, Enrique Linares se colgó la medalla de plata y Fernando Silvo (Actividades Náuticas) fue primero en el Paracanoe K1.

La prueba se disputó en el río Duero que presentó unas condiciones idóneas y en el acto de entrega de trofeos comparecieron, el alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo, y el concejal de Depores, José Ángel Marqués; junto al presidente de la Federación de Castilla y León Rubén García Pedruelo y el vicepresidente territorial, Juan José Román Mangas. n