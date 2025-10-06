El benaventano David Novoa defenderá a España en dos amistosos ante Marruecos con la selección española de fútbol sala

El ala benaventano David Novoa, actualmente en las filas del O Parrulo, defenderá finalmente la camiseta de La Roja al estar incluido en la lista de convocados de la selección absoluta de fútbol sala para el doble amistoso contra Marruecos en Rabat fijados los días 19 y 21 de este mes de octubre.

Esta gran noticia no hace más que confirmar el excelente comienzo de campaña del jugador, convertido en el referente ofensivo de O Parrulo, y que ya ha sido internacional con categorías inferiores.

Tanto el jugador como el club al que pertenece se mostraron encantados con esta noticia que confirma el gran estado de forma de este futbolista formado en la cantera del Atlético Benavente, llegando a formar parte del primer equipo.