Fútbol Sala
El benaventano David Novoa defenderá a España en dos amistosos ante Marruecos con la selección española de fútbol sala
Esta convocatoria confirma el gran estado del jugador, convertido en el referente ofensivo de OParrulo
P. F.
El ala benaventano David Novoa, actualmente en las filas del O Parrulo, defenderá finalmente la camiseta de La Roja al estar incluido en la lista de convocados de la selección absoluta de fútbol sala para el doble amistoso contra Marruecos en Rabat fijados los días 19 y 21 de este mes de octubre.
Esta gran noticia no hace más que confirmar el excelente comienzo de campaña del jugador, convertido en el referente ofensivo de O Parrulo, y que ya ha sido internacional con categorías inferiores.
Tanto el jugador como el club al que pertenece se mostraron encantados con esta noticia que confirma el gran estado de forma de este futbolista formado en la cantera del Atlético Benavente, llegando a formar parte del primer equipo.
convocados
-Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena), Dídac Plana Oltra (Barça) y Antonio Navarro López Antonio Pérez Ortega (Quesos El Hidalgo Manzanares).
-Cierres: Antonio Pérez Ortega (Barça), Raúl Gómez del Olmo (Movistar Inter) y Francisco Tomaz Braga Nunes (Jimbee Cartagena).
-Alas-cierre: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena).
-Alas: Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Daniel López López, Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior) y Gonzalo Castejón Fluixa, Gon Castejón (Jimbee Cartagena).
-Alas-pívots: Adolfo Fernández Díaz y Sergio González Pérez (Barça).
-Pívots: Diego Sancho Bonet (Servigroup Peñíscola) y Daniel Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares).
