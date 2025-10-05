Merchán lamenta que su gran gol no sirviese para nada

Uno de los grandes protagonistas del encuentro de Tenerife fue Dani Merchán quien reconoce que «sabíamos que veníamos a un campo muy difícil y que el Tenerife no había perdido ningún partido y a pesar de eso, hemos competido pese a las adversidades. El equipo se mantuvo fuerte, hicimos lo que teníamos que hacer y es una pena no haber podido llevarnos los tres puntos».

El carrilero rojiblanco se lamentó no haber podido sacar nada positivo de Tenerife porque «nos habíamos ilusionado con el empate a uno pero salimos reforzados porque dimos la cara, y hemos hecho un buen partido».