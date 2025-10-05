Juan Sabas: "Mis jugadores han demostrado tener, no dos, sino siete cojones"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, valoró la actuación de su equipo en el partido contra el CD Tenerife de este sábado destacando que "hoy hay que estar orgullosísimo de nuestros jugadores. El partido lo condiciona en el minuto 1 la jugada del penalti y me crea muchas dudas que si hubiera sido en el otro área, hubiera pitado lo mismo. Es muy difícil arbitrar, pero creo que jugar contra el Tenerife, que ya de por sí es difícil por la plantilla que tiene y por el propio escenario que es de Primera División y al final se complica. Reitero mi más sincera enhorabuena porque mis jugadores han demostrado tener, no dos cojones, sino siete cojones. Once contra once, hubiéramos visto un Zamora que le hubiera plantado cara al Tenerife".

GALERÍA | El encuentro entre el CD Tenerife y el Zamora CF, en imágenes / Rafael Arturo Jiménez Rivero / EL DÍA - LA OPINIÓN DE TENERIFE

Sabas no duda en sacar cosas positivas de la derrota (3-1) en el Heliodoro Rodríguez: "Las derrotas no ayudan nunca, pero como técnico, te hace ver otra vez el partido varias veces y analizas muchísimo los errores que has podido cometer. Pero creo que hemos hecho un gran partido, a pesar del resultado final, y de habernos quedado con uno menos en el minuto 1, y no tengo palabras para describir el esfuerzo y la entrega de mis jugadores. He tenido que sacar a Loren en el minuto 1 y ha tenido una actitud encomiable, muy profesional, de entrega, algo que es muy difícil".

"Yo esperaba, jugando once contra once, ponerle muy difícil las cosas al Tenerife -añadió Juan Sabas- porque a lo mejor la gente no ha visto al Zamora en este inicio de temporada, no ha visto cómo defiende, como ataca, no ha visto cómo evolucionamos en el juego y, quedarse con uno menos, es muy difícil".

El técnico rojiblanco explicó que no fue necesario realizar una gran labor de motivación ni en el descanso ni al final del partido porque "la motivación te la da la propia competición. No puedes pararte ni un momento a pensar. Tenemos que analizar las cosas que hemos hecho mal y seguir insistiendo en las cosas que hace bien el equipo. Está fuera de toda duda la entrega y lo que han dado los jugadores. En el descanso hemos intentado ajustar situaciones que iban a producirse porque no íbamos a aguantar físicamente, no puedes correr todo el rato detrás de la pelota y tuvimos que hacer un cambio por la expulsión en el minuto 1. No quiero valorar nada que no sea lo relacionado con el fútbol, con el partido que hemos jugado, para analizar otras situaciones está la prensa, yo prefieron mantenerme al margen".

En cuanto a la consulta del VAR que pidió Sabas pidiendo tarjeta roja tras la patada a Eslava: "Nos avisa Quique Márquez que se ha producido una patada en la garganta y hemos pedido el VAR pero no nos han concedido nada. Yo no he visto la jugada, y nos fiamos de lo que nos digan los jugadores. A mi me dicen que es una patada en la garganta, pero si el árbitro cree que no es suficiente para enseñar una tarjeta roja, yo no me voy a meter". Y respecto al penalti, Sabas recordó que no era necesario informar al portero de cómo podrían tirárselo: "No hace falta porque Fermín es muy bueno en eso. Hay unos datos estadísticos pero Fermín, de seis o siete penaltis que le han tirado desde que estoy yo, ha parado cuatro o cinco. Yo he entrenado a Enric Gallego en el Extremadura, pero no recuerdo cómo tiraba los penaltis. Pero sí hay un estudio que utiliza nuestro entrenador de porteros y lo lleva a cabo todas las semanas. Yo no le dije por dónde se lo iban a tirar a Fermín, porque confío en él en esa faceta y en todas".

Juan Sabas reconoció que si la falta del penalti fue agarrón, sería penalti y expulsión, aunque puntualizó que "el problema es saber si ese agarrón es mucho, poco o regular para poder pitar un penalti y dejar a un equipo con uno menos. El árbitro, en directo no lo ha pitado, luego ha cambiado de opinión. Yo no he gastado muchas tarjetas de VAR pero todas las que he gastado me las han echado para atrás pero con el VAR sí nos han perjudicado a nosotros, por ejemplo en el partido de Arenteiro".