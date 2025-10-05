Félix Mojón, entrenador del Balonmano Zamora tras la derrota ante Grupo Covadonga: "Estamos fallando mucho en el lanzamiento"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, no dudaba en señalar que la derrota sufrida ayer por su equipo "duele, y más por tener lugar en casa", pero que debe servir "como algo positivo" de cara al futuro de los pistacho.

"Evidentemente duele, más siendo una derrota en casa y ante un equipo ante el que, en teoría, somos superiores", aseguraba el gallego, apuntando: "creo que es evidente que hoy el equipo no ha estado bien".

En su análisis del partido, Mojón aseguró que "el equipo no estuvo bien ni durante los primeros minutos, que fueron bastante buenos a nivel defensivo. Hemos estado demasiado fallones y se está convirtiendo en nuestro caballo de batalla todos los días". Una realidad que lleva al técnico a afirmar que "se deben buscar soluciones ya a esa problema, maneras de trabajar ese porcentaje de lanzamiento porque es un aspecto que necesitamos mejorar cuanto antes. Son ya cuatro partidos y en los cuatro encuentros el mejor jugador rival fue el portero. Tendremos que analizarlo y trabajar al respecto".

"Estamos cometiendo un montón de errores de cara a portería", subrayó el entrenador, explicando que "si además vas a remolque en el marcador y te empiezas a poner un poco nervioso y ansioso" esos errores "se acentúan más".

Para Mojón, la clave del partido estuvo "en el 16-13. Hemos tenido un siete metros, lo hemos fallado y, a partir de ahí, ellos han dado la vuelta al encuentro. Nos hemos puesto un poco nerviosos, hemos pensado que no iba a ser todo tan fácil y nos hemos bloqueado", comentó, destacando que al BM Caja Rural Zamora le pesa "un poco de todo" para acabar de romper los partidos. Tanto malas decisiones de juego, excesiva confianza y esa falta de eficacia que es un hecho.

Por otra parte, el entrenador quiso ser positivo y deseó que "esta derrota sirva de cara al futuro" y lleva al equipo a corregir sus faltas que "tampoco se pueden achacar a la suerte". "Hemos cometido malas decisiones y no hemos medido bien las distancias para atacar esa defensa con avanzado del rival", indicó antes de valorar el debut de Néstor que si bien "no estuvo como en los entrenamientos", el pivote "sí ayudó a dar aire a la defensa y opciones en ataque".