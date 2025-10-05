Fútbol Femenino
Empate con sabor a poco para la Bovedana en casa
La expulsión de María, autora del 1-1 final, cortó la remontada morada
J. B.
La Bovedana no pudo saldar con victoria su segundo partido como local de la temporada en Tercera RFEF y repartió puntos con un Olímpico de León "B" que se adelantó pronto en el marcador y disfrutó de una jugadora más en la decisiva recta final del encuentro tras la expulsión de María Ojeda en el minuto 67 de juego. Un lance que dejó sin opciones de remontar al conjunto morado, que tras el descanso pasó a dominar el juego y buscar una remontada a la que se acercó con el tanto de María al borde de la hora de partido.
FICHA DEL ENCUENTRO
Bovedana: Vega, Carla Mateos, Carla Seisdedos, Marta Jiménez, Sofía (Alba, m. 74), Lucía, Samara, María, Paula Dik, Anastasia y Vicky.
Olímpico de León «B»: María del Pilar, Alba (Paola, m. 3f3f), Elena, María, Paula Prieto (Noa, m. 62), Norah, Lucía Alonso, Inés (Alejandra, m. 84), Claudia, Adriana (Emma, m. 84) y Lucía Arias (Nerea, m. 84).
Goles: 0-1: m. 12, Inés; 1-1: m. 59, María.
Árbitro: Diego España Alonso, auxiliado en bandas por Muriel Sobrino y Ramos Román. Amonestó con cartulina amarilla a las locales María, Paula Dik y Vicky; y a las visitantes María, Inés y Claudia.
Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de liga en Tercera RFEF Femenina disputado en el Municipal de Bóveda de Toro. Buena entrada.
