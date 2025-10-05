Empate con sabor a poco para la Bovedana en casa

Bovedana: Vega, Carla Mateos, Carla Seisdedos, Marta Jiménez, Sofía (Alba, m. 74), Lucía, Samara, María, Paula Dik, Anastasia y Vicky.

Olímpico de León «B»: María del Pilar, Alba (Paola, m. 3f3f), Elena, María, Paula Prieto (Noa, m. 62), Norah, Lucía Alonso, Inés (Alejandra, m. 84), Claudia, Adriana (Emma, m. 84) y Lucía Arias (Nerea, m. 84).

Goles: 0-1: m. 12, Inés; 1-1: m. 59, María.

Árbitro: Diego España Alonso, auxiliado en bandas por Muriel Sobrino y Ramos Román. Amonestó con cartulina amarilla a las locales María, Paula Dik y Vicky; y a las visitantes María, Inés y Claudia.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de liga en Tercera RFEF Femenina disputado en el Municipal de Bóveda de Toro. Buena entrada.