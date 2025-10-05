La Bovedana quiere recuperar el paso ante el Olímpico de León "B"

La Bovedana afronta hoy su tercer encuentro liguero de la temporada en la nueva Tercera RFEF Femenina con la intención de recuperar el paso perdido el pasado fin de semana con la derrota a manos del Ponferrada Fútbol (2-0). Un propósito que perseguirá a partir de las 12.00 horas en el Municipal de la Bóveda de Toro frente a un viejo conocido de las moradas, el Olímpico de León "B".

El conjunto de Sergio Mata tratará de aprovechar el factor campo y el aliento de sus seguidores para superar al filial leonés, que acude a suelo zamorano tras no puntuar en las dos primeras jornadas del campeonato.