El BM Caja Rural Zamora encaja su primera derrota: Grupo Covadonga asalta el Ángel Nieto (27-30)

El BM Caja Rural Zamora encajó este domingo su primera derrota de la temporada al caer por 27-30 ante Grupo Covadonga en un encuentro que los asturianos se llevaron siendo más eficaces que el bloque de Félix Mojón, mermado por las bajas de Pau Ortega y Gigi. Dos ausencias que, junto a un arbitraje inconsistente, dejaron sin opciones los esfuerzos locales, escasos ante un rival sólido y con una portería sobresaliente.

SIn Gigi y sin Pau Ortega, dos de sus hombres fuertes, el cuadro de Félix Mojón debía emplearse a fondo desde el inicio para no verse sorprendido por Grupo Covadonga. Quizá por ello, empezó con fuerza el bloque pistacho. Sólido atrás, con buenas paradas de Luca, y buena circulación de balón. Sin embargo, la falta de acierto en el tiro no le otorgó ventaja en el marcador. Solo Medina acertó a ver portería en los primeros cinco minutos, igualando los visitantes desde el extremo poco después.

Oseguera acabó con la sequía zamorana, pero los tantos seguían llegando a cuenta gotas en el Ángel Nieto. Y, además, esta vez tenían color visitante con un parcial de 0-2 que ponía por primera vez a la zaga de su rival. Una posición que se acentuó con el 2-4 y que se mantuvo pese a un nuevo gol de Medina.

Con 4-5 en contra, tras la primera diana de Lalo, se superaron los diez primeros minutos. Un tramo en el que quedó claro que la falta de gol iba a ser un obstáculo que manejar ante un Grupo Covadonga que afianzaba su dominio con otro parcial de 0-2 antes del primer gol como pistacho de Néstor. El BM Caja Rural Zamora necesitaba no perder la concentración, mantener el orden defensivo y no desesperar en ataque.Guion que siguió con Escudero como líder para alcanzar el cuarto de hora con una desventaja de un único tanto, aunque no tardaron los visitantes en volver a escapar y situarse con un goloso 7-9 aprovechando los desajustes zamoranos con motivo de los primeros cambios.

Felipe, Guille y Jortos trataron de dar un nuevo aire a la ofensiva local. El tiempo, en cambio, fue pasando sin que un parcial positivo impulsara al BM Caja Rural Zamora. Un golpe sobre la mesa que cobró forma en los minutos previos al descanso con un parcial de 0-2 obra de Jortos y Gallego. Los "Guerreros de Viriato" estaban cerca de igualar, pero tuvieron que sufrir para lograrlo en el minuto 25 con un tanto de Néstor tras desperdiciar varias ocasiones.

La remontada se culminó con el 13-12 de Guille a pase de Jortos en la siguiente jugada, reafirmando el crecimiento del bloque de Mojón que con una enorme diana de Medina ampliaba diferencias y forzaba el tiempo muerto rival. Asueto que cortó la racha zamorana y dejó el tanteo al descanso en un ajustado 14-13.

La tensión del marcador se dejó notar al inicio de la segunda mitad, tiempo que arrancó con una exclusión para los visitantes y Jortos viendo puerta desde los siete metros. Un buen comienzo que extendió Lalo con el 16-13, pero que Grupo Covadonga contrarrestó con un parcial de 0-3 al volver a contar con todos sus efectivos y sacar tajada de varios fallos pistacho. Situación comprometida que cortó una nueva sanción a los asturianos y un gran gol de Escudero. Respiro momentáneo que desapareció con el 18-19 tras exclusión muy rigurosa de Lelo a la que siguieron múltiples errores que obligaron a Mojón a pedir tiempo muerto a veinte del final.

El receso permitió a los locales empatar, pero un parcial de 0-3 volvía a complicar la vida a los zamoranos, llegando al último cuarto de hora del choque con 20-22 y la sensación de necesitar algo más de potencia de fuego en el BM Caja Rural Zamora que fue incapaz de reveritr el problema y entró por detrás en el marcador a los diez últimos minutos de juego.

Ante el borde del precipicio, el BM Caja Rural Zamora apretó los dientes y reaccionó. Buscó goles rápidos, con Néstor y Guille como estiletes, y redujo la diferencia a un único gol ante un Grupo Covadonga cansado que vivía, en parte, de un arbitraje que perjudicó los intereses locales en múltiples ocasiones. Y si bien no fue la causa de que los asturianos alcanzaran los tres últimos minutos con tres goles de renta (26-29), si ayudó que algunas jugadas pistacho no tuvieran el valor merecido. Como un par de goles firmados en los minutos anteriores por el cuadro de Viriato, que fueron anulados sin razón aparente.

Como fuera, fruto de su mal ataque, el equipo de Félix Mojón encaró el desenlace sin posibilidad de fallo. Pero, no pudo evitar cometer alguno y eso que puso toda la carne en el asador y con una defensa presionante gozó de opciones. Lo tocó con la punta de los dedos, pero al final, un error de Escudero en el pase (el único del central en el envite) y un balón al palo de Gallego (así como un par de faltas sin señalar en favor de los vistiantes) sentenció la derrota de un BM Caja Rural Zamora que debe hacer más y ser más si quiere superar cada adversidad que se encuentre en el camino al play-off.